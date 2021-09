Tiempo de Opinión: vuelve el juego alegre al Real Madrid con Ancelotti; Asensio y Benzema, paso al frente

La victoria del Real Madrid frente al Mallorca pareció consolidar una buena dinámica del equipo madridista en la segunda etapa de Carlo Ancelotti.

El equipo del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE analizó todo lo que hay detrás de la goleada por 6-1 del Real Madrid al Mallorca en la sexta jornada de LaLiga Santander.

Marco Asensio destroza a su Mallorca con un hat-trick Festival del balear que en su mejor partido hizo tres goles a un Mallorca que concedió demasiado (6-1). Un doblete de Benzema y otro tanto de Isco completaron el triunfo del líder. 22 sep 2021 - 20:53

"El Madrid es líder, tiene fondo de armario, y aunque no sé si ganará lo que el técnico francés, pero parece que nos vamos a divertir más con este Madrid de Ancelotti que con Zidane", expuso Manolo Lama a modo de conclusiones. "Estábamos a lo largo de la temporada que LaLiga era un coñazo, ¡benditos partidos con goles y con ocasiones!".

Santi Cañizares, por ejemplo, destacó en el Real Madrid su "fondo de armario, también depende de la actitud con la que juegue la gente que va entrando, porque había dudas con los que entraban".

"Le doy más mérito a las victorias del Madrid en Milán o Valencia, porque los partidos eran más perros, pero cuando el partido no es perro, el juego es más alegre incluso que con Zidane", opinó Paco González, el director de Tiempo de Juego.

Guasch se quedó con que, en el Real Madrid, "siempre pasan cosas, 'de porro colectivo' y hoy por ejemplo no ha marcado Vinicius".

Hat-trick de Asensio

Marco Asensio triunfó con su hat-trick frente al Mallorca. También destacó el papel de Karim Benzema, que confirmó su explosivo arranque de temporada.

"Me alegro mucho por Asensio porque ha sufrido muchísimo", destacó Lama, recordando las lesiones que le han lastrado a lo largo de su carrera. Asensio parecía falto de confianza, "pero creo que en el once de Ancelotti, no cabe Asensio".

Antes, en Tiempo de Juego, Miguel Ángel Díaz informó de que el propio Carlo Ancelotti fue quien retuvo a Marco Asensio en el Real Madrid y frenó su salida ante las varias propuestas para jugar en equipos del fútbol europeo.

Escucha la opinión de Paco González, Manolo Lama, Tomás Guasch, Santi Cañizares, Siro López, Roberto Palomar y David Sánchez en El Partidazo de COPE.