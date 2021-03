Thierry Henry deja las redes sociales: "es fácil acosar y machacar desde el anonimato sin que pase nada"

El ex futbolista Thierry Henry anuncia que deja todas las redes sociales. Quiere dar un toque de atención sobre la regulación de estas plataformas en las que se permite "el racismo, el acoso y la tortura psicológica" sin consecuencias para los infractores.

Lo hace con un mensaje que publica en las mismas redes sociales:

Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg