Tebas se pronuncia sobre el 'caso Dembélé': "El Barcelona no creo que entre en ninguna ilegalidad"

En un acto celebrado este lunes en Valencia, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, aprovechó para hablar de la situación económica del Barça y Dembélé, del repunte de violencia en el fútbol español y de las obras del Nuevo Mestalla, una vez el Valencia ha recibido la primera inyección de dinero procedente del fondo CVC.

Sobre la situación del barcelonista Ousmane Dembélé, aseguró que está convencido de que "el Barcelona no va a cometer ninguna ilegalidad, Tengo que conocer mas datos, pero el Barcelona tiene buenos letrados y no creo que entre en ningún tipo de ilegalidad", insistió.

Los ultras, en el punto de mira

Tebas, señaló que tras los últimos actos violentos que se han vivido como en el partido de Copa en el Benito Villamarín o con la llegada del autobús del Atlético de Madrid a Anoeta, así como por el aumento de denuncias presentadas esta temporada, van a tener que volver a hablar con los clubes "para estar muy encima de los grupos ultras".



"Venimos detectando desde el inicio de temporada un mayor incremento de denuncias que los que teníamos hace unos años. Nos vamos a poner a trabajar, vamos a tener que estar muy encima otra vez, como hicimos hace ocho años, para controlar a los grupos de aficionados ultras", indicó Tebas.



"La conducta de un grupo, por minoritario que sea, no daña solo a su club sino al fútbol español. Tendremos que hablar con los clubes para estar ora vez muy encima de estos grupos ultras", continuó.

Tebas, sobre el Nuevo Mestalla

Javier Tebas también se refirió al proyecto del Valencia CF para acabar su nuevo estadio. en el que han sido claves los 80 millones recibidos por el acuerdo entre CVC y la LFP, y se mostró disconforme con las quejas de que el estadio que pretende acabar el club no responde a las expectativas.

Operarios cercan el entorno del Nuevo Mestalla para reanudar las obras. EFE



"No conozco de primer mano el proyecto del Valencia pero con 80 millones se pueden hacer muchas cosas. Cuando lo presentó (Juan Bautista) Soler era un estadio cinco estrellas para jugar la final de la Champions. Cuando no se podía acabar el estadio (lleva más de una década sin reanudarse las obras) era porque no se podía y ahora porque solo son 80 millones, no podemos estar llorando siempre", indicó.



"Con 80 millones estoy convencido, porque conozco reforma de otros estadios, que se va a acabar, otra cosa es que queramos que sea el nuevo Santiago Bernabéu, que sospecho que no lo va a ser, pero que va a ser un buen estadio no tengo dudas", recalcó.