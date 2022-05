Tebas atiza a Rubiales: "Es triste retroceder quince años a la época de Villar, al fútbol del mamoneo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó este miércoles en Sevilla que, al igual que ha sufrido él en alguna ocasión, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, haya padecido jaqueo de informaciones privadas, aunque precisó que una vez que se han hecho publicas esas conversaciones, "debe dar explicaciones".

El máximo dirigente de la patronal del fútbol español fue preguntado por las presuntas irregularidades "en el entorno de los dirigentes de la Federación" y dijo que es algo que le tiene "triste y abochornado" porque parece que se retrocede "quince o veinte años, a la época de Villar", lo que calificó como "el mamoneo" que existía entonces.



"En el fútbol de 2022 eso no está y estoy abochornado de que se nos quiera comparar", aseguró Tebas en alusión a que en LaLiga siempre se actúa con transparencia, e insistió en lamentar y rechazar lo que es "un espionaje" pero que debe producirse a raíz de ello "una valoración jurídica para saber qué está pasando".

Añadió que, en este sentido, el asunto no le preocupa en lo particular porque no tiene "nada que ocultar" y que, si hay alguien en el entorno directivo de LaLiga que haya actuado de forma incorrecta o poco ética, espera "las explicaciones oportunas".

Estas declaraciones se produjeron después de que la RFEF publicase un comunicado en el que rechazaba la información de 'El Confidencial' y quisiera dejar claro que Rubiales "nunca ha llevado a cabo grabaciones al presidente del Gobierno, a ningún Ministro ni tampoco a miembro alguno de Unidas Podemos".

En el mismo escrito, la RFEF precisó que sus abogados "están a la espera de conocer la existencia de hipotéticos nuevos audios para poder determinar quién ha podido llevar a cabo esas supuestas grabaciones de las que no tenemos conocimiento, depurar responsabilidades y poner a disposición de la investigación abierta toda la información que disponga la RFEF con el fin de esclarecer qué colaboradores internos y personas externas hayan podido filtrar a este medio de comunicación con el objetivo de atribuir falsamente determinados comportamientos al presidente y construir una campaña de acoso y desprestigio contra Luis Rubiales".





Tebas también se refirió al proyecto de la Superliga europea que quieren organizar clubes como el Real Madrid, Barcelona y Juventus y el conflicto de esta iniciativa con la UEFA y sus actuales competiciones de clubes. El presidente de LaLiga comentó que la audiencia previa judicial que está pendiente para el próximo mes, a iniciativa de los promotores de la Superliga, "se suspenderá hasta que decida el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea".

Tebas subrayó que no cree "que sea el momento de medidas disciplinarias" de la UEFA sobre estos tres clubes, pero también vio "incoherente" que estas entidades quieran seguir en la Liga de Campeones mientras que "quieren hacer otra competición".

"Nadie duda que el Real Madrid y el Barcelona son lo más importantes", dijo el dirigente en referencia al potencial de LaLiga, aunque matizó que este "torneo ha crecido por la aportación del resto, eso es lo que lo ha hecho grande", dijo Tebas, quien calificó como "egoísmo" la postura de esos clubes.

De LaLiga Impulso, por la que la inmensa mayoría de los clubes españoles profesionales recibirán unas importantes cantidades económicas de un fondo de inversión, declaró que el 75 por ciento tiene que ir destinado a infraestructuras y que con este acuerdo han adelantado en LaLiga "un proceso de quince temporadas".