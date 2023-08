Tamara Ramos denunció a Rubiales por acoso: "Me preguntaba de qué color traía la ropa interior"

En medio de toda la polémica con Luis Rubiales, Tamara Ramos, Directora General del sindicato Futbolistas ON, concedió una entrevista a "El Programa del verano" en el que cargó duramente contra el presidente de la RFEF.

Tamara denunció a Rubiales cuando trabajaban juntos en la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y no le sorprendió su comportamiento con Jenni Hermoso en la final del Mundial: "He sufrido humillaciones, ha sido una barbaridad. No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y le he sufrido, lo que me ha extrañado es que lo haga en público".

Rubiales, sobre el beso: "Es un pico de dos amigos, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas" El presidente de la RFEF se mostró feliz con la victoria de la Selección. "Tenemos a las mejores jugadoras y hay que hablar de eso, no en el pico con Jenni", comentó. 20 ago 2023 - 20:51

La cofundadora de Futbolistas ON, ha desvelado comentarios obscenos que Rubiales le habría hecho. Aseguró que delante de futbolistas como Iker Casillas o Gerard Piqué, escuchó frases como "venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras" o "¿de qué color traes hoy la ropa interior?".

Ramos se mostró satisfecha porque "ahora es más fácil que me crean". Aseguró no se cree las disculpas del presidente porque parece que se está "justificando". Además, aseguró que seguirá luchando contra el machismo en el fútbol.