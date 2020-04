El sueño de Milinko Pantic sigue siendo "entrenar al Atlético de Madrid. Estoy seguro de que llegará"

"Mi gran sueño permanece intacto: entrenar al Atlético de Madrid. Y estoy seguro de que ese momento llegará. Soy una persona muy ambiciosa que, tarde o temprano, termina alcanzando lo que quiere. Todavía queda la segunda parte de esta historia", escribe Milinko Pantic en la web 'The Coaches Voice'.

Dirigió al filial del Atlético de Madrid en la temporada 2011-2012: "Terminamos a un punto del play-off del ascenso a Segunda. Con un poco más de suerte lo hubiéramos conseguido, aunque realmente el objetivo del club no era el ascenso. Simplemente se trataba de no bajar. Al acabar la temporada, tenía un año más de contrato y el club, por las cosas de fútbol, tomo la decisión de no renovarme. La explicación fue que no era un entrenador para Segunda B, sino para un equipo más grande. Ellos buscaban otro perfil de técnico, querían un formador", recordó.

Por eso, en aque momento, asegura que "solo miré hacia delante y me fui a trabajar en otros países como Azerbaiyá y china para usmar nuevas y diferentes experiencias".

Antic recuerda con mucho cariño su paso por el Atlético de Madrid

De su etapa como futbolista recordó su encuentro con su compatriota Radomir Antic en el Partizán de Belgrado y cómo, cuando él se marchó al Panionios griego y Antic al Zaragoza, le pidió algunos vídeos para ver su evolución y le dijo que le tendría en cuenta para su próximo destino, antes de firmar por el Atlético.

Con Antic ya como entrenador rojiblanco, Pantic recibió su oferta y dijo a los dirigentes del club griego que tenía que intentarlo aun conociendo las particularidades del entonces presidente rojiblanco Jesús Gil. "Sé cómo es Jesús Gil y todo lo que se habla de él como presidente del Atlético, pero tengo que probar. Creo que valgo para esto", dijo entonces Pantic, según explica en el artículo.

En su primer año de rojiblanco ganó el 'Doblete', en un equipo liderado, entre otros, por el actual entrenador atlético, el argentino Diego Pablo Simeone, del que Pantic recordó que fue su compañero de habitación y que era "competitivo al máximo, siempre con una mentalidad ganadora".

"Si me preguntas si ya en esa etapa se le veía que iba a ser entrenador, te mentiría sí te digo que sí. Yo no veía nada de él, pero tampoco de otros muchos compañeros que también lo son, como José Francisco Molina, Santi Denia, Juan Vizcaíno o Roberto Fresnedoso", admitió Pantic.

En aquel equipo, recordó el serbio, todos eran "colaboradores de Antic" y trabajaban "por el bien del grupo". "Como todos, Simeone hizo el suyo perfecto, y lo está haciendo ahora como entrenador. Sus resultados hablan por sí solos", reflexionó.

Pantic, que se retiró como jugador en el Panionios en 2001, se define como un entrenador de la "escuela holandesa" de la que defiende "órdenes directas y concretas" y "no pensar tanto en el sistema".