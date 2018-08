Simeone: "Si todo va normal, Filipe estará jugando contra el Celta"

Hace un año, en un cuarteto formado por el Chelsea, el Roma y el Qarabag, el conjunto rojiblanco fue eliminado en la primera fase. "Tenemos la experiencia de los años anteriores, pero sobre todo de la temporada pasada. Tenemos que tener mucha atención y entender que cada partido es una final y es absolutamente determinante", declaró.

"Es un grupo bastante equilibrado, con equipos importantes para enfrentar, sobre todo con la atención de los primeros tres partidos, que dos nos tocan fuera de casa y serán partidos complejos", añadió el técnico sobre el sorteo de la Liga de Campeones 2018-19, cuya final se disputará en el estadio Wanda Metropolitano.

"No soy de mirar tan lejos. Está claro que la final se juega en nuestra casa, pero de nada nos sirve analizar el final cuando el camino y el recorrido es larguísimo hasta ahí. Sí podemos observar, mirar e intentar avanzar en lo que nos toca, evidentemente pensando en el primer partido que nos tocará con el Mónaco", advirtió.

El Cholo declaró este viernes, a unas horas del cierre del mercado de fichajes, que siempre hay que estar "con la antena encendida" hasta las 23.59 (21.59 GMT), al tiempo que remarcó que, "si todo va normal, Filipe Luis estará jugando mañana contra el Celta".

El lateral brasileño, pretendido por el París Saint Germain, es la única situación que puede variar en la plantilla antes de la conclusión del plazo de incorporaciones, aunque todo apunta a que continuará en el club rojiblanco, después de dos semanas en las que su fichaje por el conjunto parisino ha sido una posibilidad.

"Nosotros hemos hablado toda la semana anterior y esta semana también con Luis, nos hemos dicho todo lo que sentíamos y lo que pensábamos, y si mañana va todo normal estará jugando contra el Celta", aseguró Simeone, que expresó, ya sobre el global de todo el equipo, que no da por cerrada la plantilla hasta esta medianoche.

"Primero, hasta las 23.59, es fútbol y estamos acostumbrados a saber que hasta las 23.59, no 58, hay que estar con la antena encendida", valoró el técnico, que, "en cuanto a la plantilla que se está formando" para esta campaña "siempre" se trabaja "en consecuencia de lo que el club necesita y sobre todo lo que el equipo necesita, dentro de las posibilidades económicas, claro".

"Lemar es un jugador fantástico que nos va a dar muchísimas cosas, que está en un proceso difícil para él, porque con información de todos los lados no tiene todavía el idioma nuestro y siempre la comunicación no es fácil, pero veo en sus ojos y en su andar una ilusión tremenda y con muchas ganas de aprender. Estoy segurísimo de que nos va hacer mucho bien de acá para adelante", valoró el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

El extremo francés es una de las dudas del once para este sábado en Balaídos, donde es fijo el atacante Antoine Griezmann, al que ve "feliz e ilusionado". "Ha elegido quedarse en el Atlético de Madrid, ha ganado la Copa del Mundo y es un futbolista que nosotros entendemos como importantísimo dentro del grupo", resaltó.

El atacante dijo el pasado sábado, tras la victoria contra el Rayo Vallecano, que "aquí no hay juego bonito, solo valen los tres puntos". "No creo que esté a disgusto. Si no se hubiese ido. Los hechos son los que marcan un poco a la persona y las palabras son para que ustedes jueguen o malinterpreten alguna situación que él haya querido explicar de otra manera", dijo Simeone sobre esa frase.

Este sábado espera el Celta, dirigido por Antonio Mohamed. "Ante todo, voy a enfrentar a un amigo que nos conocemos desde los siete años, así que te puedes imaginar toda una vida. Más allá de no haber coincidido en una parte de vida juntos, cada vez que nos vemos es como si nos hubiésemos visto ayer. Es lo que pasa normalmente entre amigos", repasó el entrenador del Atlético de Madrid.

"Lo quiero mucho y le deseo absolutamente lo mejor. Empezó trabajando bien, él sacó dos resultados importantes y el segundo partido seguramente se habrá ido más contento porque el equipo estuvo mucho más compacto y más fuerte. Es un rival con entusiasmo, con ilusión, seguramente más ordenado que otras veces y con una potencia ofensiva en Maxi, Aspas y Sisto que crean mucho peligro, más la presencia de Mallo sobre la derecha que lo ha hecho muy bien, sobre todo en el partido con el Levante", continuó el técnico.

El Atlético resume las dos primeras jornadas con un empate y una victoria, aunque en ambas con sufrimiento en el último tramo. "También se relaciona mucho con que en el final de los dos partidos hubo bastantes cambios con chicos que están entrando en el equipo y se necesita trabajo y que sucedan situaciones para corregirlas".

"Tanto en el final del Valencia, que fue un 'correcalles', y en el final del Rayo, que no fue un 'correcalles', porque atacaba sólo el Rayo, no nos sentimos cómodos, así que esperemos que a partir de estas dos situaciones nos sirvan para mejorarlas mañana", apuntó el técnico, preguntado por el juego de combinación de su equipo en diversos tramos de sus encuentros, sobre todo el inicio en Mestalla.

"Lo manejan los futbolistas dentro del campo. Ellos saben bastante bien dónde y cómo intentar explotar sus mejores características. Las virtudes de los buenos equipos, de los grandes equipos, es mejorar su fortaleza y nosotros tenemos nuestras situaciones donde trabajamos muy bien. Ojalá que ellos puedan leer en el campo en que momento aprovecharlas", respondió Simeone.