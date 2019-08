Simeone: "Social, moral y emocionalmente somos el equipo del pueblo todavía"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras el triunfo en Leganés, que su conjunto, "social, moral y emocionalmente", es "el equipo del pueblo todavía", que un gol, marcado por Vitolo, no garantiza la titularidad y que las "mejores jugadas" del portugués Joao Félix "aparecen cuando parte desde la derecha".

"Habría que explicarlo. Lo expliqué bien y algunos lo malinterpretaron. Dije que no podemos ser el equipo del pueblo teniendo el estadio que tenemos, fichando a Joao Félix por 126 millones de euros... Pero sí socialmente, moralmente y emocionalmente somos el equipo del pueblo todavía, porque en las raíces mamamos eso y eso no cambiará por más que crezca como club económicamente", explicó en rueda de prensa tras el 0-1 al Leganés.

El Atlético suma dos victorias en otras tantas jornadas. "Me gusta que sabe sufrir, que entendió que los partidos se dividen en distintos momentos, donde vos en un determinado momento, como el Getafe, podíamos hacer el juego que queríamos y en algún momento en el segundo tiempo tuvimos que sufrir. En el segundo partido, creo que mejoraron las situaciones de gol que tuvimos", declaró.

El gol lo marcó Víctor Machín, 'Vitolo'. ¿Un gol vale la titularidad en el siguiente partido? Le preguntaron a Simeone. "Los jugadores no juegan porque hagan un gol o no, juegan por trabajo, equilibrio, constancia... Un gol no vale la titularidad", contestó.

La asistencia fue de Joao Félix, que no apareció apenas en el partido salvo para fabricar el gol del triunfo. "Sigo insistiendo, él es segundo delantero, vino de segundo delantero, pero las mejores jugadas de él aparecen cuando parte desde la derecha. Eso me gusta porque nos da variantes. Claro que puede jugar a la derecha. Sí puede jugar a la derecha", enfatizó el preparador argentino.

"Estoy muy contento por la victoria. Es un partido siempre duro en este campo, con un rival que tiene una forma de comportarse extraordinaria, que trabajan todos, que pelean, que llevan el partido al lugar donde se hace incómodo. Creo que los primeros 20 minutos tuvimos mejores intenciones y había sensación de dominio", destacó.

"Empezó a mejorar el Leganés, a ganar la segunda pelota, se metió a jugar en nuestro campo... Y en el segundo tiempo, ellos atacaban y nosotros no teníamos muchas situaciones de juego. Creo que el cambio de sistema y de frescura en Llorente y Vitolo nos dio posibilidad de encontrar lo que hasta ese momento no aparecía", repasó el técnico.

"Es un rival que te lleva al extremo. Y en su casa se hace muy fuerte siempre, pese a estos dos últimos resultados que, como vieron, es 1-0 y 1-0", apuntó Simeone, que remarcó que Mauricio Pellegrino "prepara los partidos con los equipos importantes, sobre todo, de una manera brillante; sufridos, peleados, no hay espacio".

"Por suerte, esta vez, con el cambio de sistema, logramos encontrarnos mejor en el campo", abundó Simeone, que presentó una variación de la estructura táctica de inicio, con un 5-3-2, para volver después, ya cuando el partido entraba en su media hora final, al habitual 4-4-2 que marca su trayectoria en el club rojiblanco.

"En principio, creíamos que con Mario (Hermoso)", del que dijo que hizo un "trabajo importante" en su debut como titular, "Savic y Giménez podíamos sostener bien a los dos delanteros y con esos tres medios generar superioridad numérica con cinco en el medio", expuso.

Luego varió al 4-4-2 con la sustitución de Hermoso: "Entendíamos que había que hacer un paso hacia adelante sacando un central y buscando otras alternativas, porque hasta ese momento veía que no pasaba nada. Todos los entrenadores necesitamos tener variantes como se demostró hoy con las entradas de Llorente, Vitolo y Felipe".

"La semana que viene ya Correa y Costa esperemos que entren al grupo para ser más amplios y tener más posibilidades", agregó.