Simeone, sobre los positivos de Suárez y Torreira: "Estas cosas pueden suceder; nos tocó, nos toca resolverlo"

Diego Simeone afronta con optimismo el partido de LaLiga Santander frente al Barcelona, a pesar de dos bajas sensibles por coronavirus, como son Messi y Lucas Torreira. Asume con naturalidad los contagios de los dos uruguayos, que vienen de una concentración en la que el protocolo de la Federación uruguaya ha quedado cuestionado: "No me toca opinar en los protocolos. Somos parte de la sociedad, y a algún chico le puede tocar, habrá que salir con otros futbolistas a cumplir con lo que tengamos por delante. Esperamos que Luis y Lucas se incorporen lo antes posible. Estamos en un momento en el mundo en que estas cosas pueden suceder. Nos tocó, y nos toca resolverla".

Se toma el partido ante el Barça como "una oportunidad. Queremos llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño al Barcelona. Jugaremos con jerarquía. Será un partido, como siempre, difícil, duro, complejo", declaró este viernes el entrenamiento del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa.

En ese sentido, Simeone incidió en que "el rasgo del Barcelona es el mismo. Después tendrá matices, creo que su entrenador transmite en este tiempo lo que el equipo muestra en el campo: una velocidad importante desde que recupera, orden en la salida… Su rasgo lo tienen muchos jugadores desde hace muchos años".

No afectará al partido de mañana todo lo que se pueda hablar de lo de fuera. El ruido siempre pesa desde fuera muchas veces.

Nombres propios: Koke, Costa, Carrasco, Joao Félix

"Koke es importantísimo, lo he dicho muchas veces. Ha crecido mucho de la cuarentena para adelante. Ha venido con una velocidad y paso más dinámico. Las consecuencias es lo que les lleva a estar en la Selección al nivel que estuvo"

"Diego Costa tiene opciones de ser titular ante el Barça. Está bien, está para jugar, lo tengo en cuenta para poder jugar de arranque".

No llegó a implicarse en el último conflicto abierto por las declaraciones del ex representante de Griezmann contra Leo Messi, pero Simeone reconoció tener "un gran afecto con Antoine, no sería oportuno opinar lo que pasa en un equipo como el Barcelona. Su entrenador explicará lo que crea conveniente".

"Yannick Carrasco, como muchos otros chicos, está en buen nivel. Ha mostrado que está para jugar también, y hay competencia en ese puesto".

Finalmente, se pronunció sobre el futuro que tiene el portugués Joao Félix, aunque evitó las comparaciones con una trayectoria como la que lleva Leo Messi: "Joao Félix será siempre Joao Félix. Lo que pueda hacer irá encaminado a su propio nombre. Es un chico que crece diariamente y nos ilusiona porque está en nuestro equipo".