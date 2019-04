Simeone: "Ser segundo no es una frustración ni un fracaso"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reivindicado que finalizar segundos en LaLiga Santander "no es una frustración ni un fracaso" y ha asegurado que le "alegra que hoy el Atlético esté exigido a estar en los primeros puestos todos los años", al tiempo que ha alabado el "extraordinario" rendimiento del Barcelona durante las últimas temporadas.

"Ser segundo no es una frustración ni un fracaso. Nosotros nos miramos a nosotros mismos, saber de dónde venimos y a dónde vamos para aspirar a ser competitivos. En estos siete años y medio que llevamos siempre hemos buscado estar más cerca de ganar. Yo soy el primero en exigirnos y mejorarnos para poder mejorar. Me alegra que hoy el Atlético esté exigido a estar en los primeros puestos todos los años. Eso habla muy bien del trabajo que ha hecho el club y los futbolistas que han pasado estos siete años en el Atlético", resumió Simeone en rueda de prensa.

En este sentido, subrayó que ahora tienen "la responsabilidad de sostener" esa regularidad "esperando que Real Madrid y Barcelona no tengan el mejor año". "Pero es muy difícil que los dos no tengan el mejor año, eso está claro. Alguno de los dos en algún momento no cede, como lo viene haciendo el Barcelona en estos últimos once años con ocho ligas. Es extraordinario", alabó al club azulgrana.

En cuanto a su propio equipo, y preguntado por el futuro de Diego Costa, el 'Cholo' se limitó a contestar que "desde que acaba una temporada hasta la siguiente pretemporada pueden pasar mil cosas". "Representantes, clubes, jugadores, intenciones, llamadas... En todo ese ínterin esta en el club para trabajar en lo que sea mejor para todos", dijo.

Similar contestación dio el técnico al ser preguntado por su compatriota Ángel Correa, autor del gol del triunfo en el último partido ante el Valencia, al argumentar que "cuando termina una temporada nunca se sabe quién va continuar siguiendo y quién no".

"Correa hace mucho tiempo que está con nosotros, ha crecido muchísimo como futbolista, ha incorporado una posición a su juego que no es su lugar y en la competencia que tiene dentro del equipo intentamos no perder sus características de juego. Más allá de que no ha hecho muchos goles en la liga, como recambio en un partido es un jugador determinante. Este año ha mejorado muchísimo en la continuidad durante los 90 minutos, algo que otros años le costaba más", comentó sobre el argentino.

En cuanto a Filipe Luis, que acaba contrato el 30 de junio y cuyo futuro es una incógnita, destacó que "hablar de Filipe, Juanfran, Godín, o el año pasado de Gabi o Torres, es muy difícil". "Son tipos que le han dado la vida al club en cada partido y obviamente siguen intentando demostrar y competir para ser tenidos en cuenta. Cuando termine la temporada se buscará lo mejor para cada uno de ellos y para el club, como hemos hecho siempre", recalcó.

Por último, no se mostró preocupado por la situación de Rodrigo ante la posibilidad de que "lo quieran equipos más poderosos económicamente". "Eso habla muy bien del trabajo que hacemos y no me preocupa para nada. Rodrigo es de los chicos que más rápido se ha acomodado a la idea del equipo. Estamos intentando mejorar aspectos que necesita mejorar", finalizó sobre el mediocentro.





El centrocampista francés del Atlético de Madrid, Thomas Lemar, ha reconocido que su primera temporada en el club está siendo "un poquito complicada", pero que sigue teniendo "ganas de darlo todo" y aprovechar las enseñanzas de Diego Pablo Simeone, quien le está enseñando a ser "un jugador más completo".

"Mi temporada ha sido un poquito complicada. El equipo, mis compañeros y el 'staff' técnico, tienen mucha confianza en mí y tengo ganas de darlo todo por mis compañeros y por la afición, también", explicó en declaraciones facilitadas por Mahou.

Respecto a su mejoría, el galo recordó que en el penúltimo partido contra el Eibar marcó "el gol decisivo" para ganar en Ipurua. "Y contra el Valencia también hice un buen partido para ayudar al equipo. Me va bien para mi confianza", reconoció.

En cuanto su trabajo con Simeone, apuntó que el entrenador argentino le "aporta muchas cosas". "Defensivamente estoy siendo un jugador más regular y con su ayuda estoy siendo un jugador más completo", destacó sobre su primer curso en el club.