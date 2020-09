Sergio Ramos: "Somos los que somos en la plantilla; si viene algún fichaje, tenemos las puertas abiertas"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, pasó revista al conjunto blanco tras una victoria, con remontada incluida, frente al Real Betis, que había sumado hasta entonces dos victorias en dos partidos.

En declaraciones a Movistar, Ramos habló de un partido sufrido: "Hemos sufrido, si regalas la pelota a equipos con calidad, crean ocasiones. Lo importante es la mentalidad. El equipo salió con ganas de remontar, de presionar y robar en campo contrario. Pudimos empatar pronto. Hemos regalado la primera media hora, y al final sufres".

En comparación con el debut del Real Madrid en Anoeta, Ramos cree que "el otro día jugamos bien pero faltó pegada. Hoy creamos ocasiones, perdonamos, pero se llega".

El capitán, sin embargo, prefirió desmarcarse de las jugadas polémicas que marcaron el partido ante el Betis: "Desde mi posición, no he visto bien. Tendría que volver a ver las jugadas, según nos dicen había sido penalti claro, pero ya nada puede cambiar. Es fútbol. El árbitro está para hacerlo lo mejor posible"

Ramos, sobre posibles fichajes: "Somos los que somos"

Preguntado por si la falta de gol puede suplirse con la llegada de otro refuerzo para la delantera, se limitó a señalar que la plantilla es la que es: "No nos encargamos de cuestionar la plantilla, somos los que somos; si viene alguien, tenemos las puertas abiertas. Tenemos que dar la cara los que estamos aquí, nosotros no vamos a vivir de un fichaje y otro", dijo Sergio Ramos.

La decisión de fichar o no fichar está marcada por el esfuerzo económico que el club pidió a la plantilla, tras declararse la pandemia por coronavirus: "No dependen esas decisiones económicas de nosotros; ya lo hicimos para que pudieran cobrar los empleados su sueldo; nos debemos a nuestro club, y los que más lo necesitan, siempre les damos ayuda; no decidimos, está el Gobierno y el club".