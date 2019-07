Segundo día de trabajo del Real Madrid en Montreal

El Real Madrid afronta su segundo día de trabajo en Montreal con jornada doble de entrenamiento. El equipo blanco ha realizado en el gimnasio la primera sesión, supervisada por el preparador físico Grégory Dupont a las cuatro de la tarde (hora española). Cuando en nuestro país el reloj marque las once y media de la noche los de Zidane comenzarán la segunda sesión del día, ya con esférico de por medio, dirigida por el técnico francés.

Este miércoles el equipo echaba a andar en la ciudad canadiense y se veían las primeras caras de sufrimiento de los jugadores tras la vuelta de vacaciones. Hombres como Hazard, Kubo o Keylor Navas trabajaron duro para ponerse a tono, mientras que otros como los franceses Karim Benzema, Raphael Varane o el español Nacho presentaban un gran estado de forma.

El Real Madrid, además de centrar sus esfuerzos en preparar la próxima temporada, está muy pendiente de continuar con el capítulo de salidas y dejar la plantilla en 25 futbolistas aproximadamente. De los 31 que la componen actualmente, James, Mayoral, Lucas Vázquez, Lucas Silva, Mariano, Ceballos y Nacho o Vallejo, son algunos de los candidatos a posibles ventas para redondear y equilibrar la plantilla y la economía del conjunto madrileño. Bale y Keylor Navas también forman parte de esta lista, el galés puede ser uno de los culebrones del verano y el costarricense tiene en su mano la decisión de continuar o no como segundo guardameta a las órdenes de Zizou. En cuanto a las posibles llegadas, en el horizonte blanco solo se habla del francés Paul Pogba aunque parece que también irá para largo, el Real Madrid de momento no mueve ficha y el Manchester United, a través de su entrenador, ha declarado no tener en mente la venta del centrocampista.

Como nota curiosa de la expedición madridista queda la notable presencia de medios japoneses, que supera la de enviados españoles, siguiendo al reciente fichaje nipón del Real Madrid Takefusa Kubo.