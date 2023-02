Scaloni, en El Partidazo de COPE: "Estoy con mi familia, con jugadores increíbles... no puedo pedir más"

Lionel Scaloni es, seguro, uno de los hombres más felices de este lunes. El seleccionador de Argentina fue nombrado mejor entrenador del mundo en la gala de los premios The Best de la FIFA y se hizo oficial su renovación con la selección albiceleste hasta 2026.

Y, además, compartió su felicidad con los oyentes de El Partidazo de COPE: "Estoy bien, estoy con mi familia, que a eso no le damos el valor necesario; veo a mis hijos, viajo a Argentina, vuelvo, estoy libre, estoy con un grupo de jugadores increíble, la gente me quiere... ¡No puedo pedir más!", exclamó el seleccionador.

Leo Messi y Alexia Putellas, mejores jugadores del mundo El argentino ganó por delante de Benzema y Mbappé. La jugadora del Barcelona logró su segundo The Best consecutivo. 27 feb 2023 - 20:37

Residente habitual en Mallorca, viajó a París a recoger el galardón donde estuvo acompañado de sus hijos y su mujer: "No estamos muy acostumbrados a estar juntos en estas situaciones. La verdad es que estoy contento por que mis hijos pudieran estar ahí y disfrutar de que su papá esté arriba no tiene precio".

"Lo primero que te dicen es lo que pesa el trofeo ese, te dan la maleta y pesa un montón, es impresionante. Me felicitaron, están contentos. Poder estar con mis hijos acá tiene un valor añadido. El fútbol tiene estas cosas, el fútbol es pasión, y quien no lo entienda está equivocado. Y a mis hijos les intento inculcar la pasión por el fútbol. Y si salen las cosas, se puede llegar o no, pero ¿por qué no intentar llegar a niveles altos?"

Scaloni culmina el que seguramente ha sido el mejor año de su vida: "Es difícil mejorarlo, seguro que ahora mi carrera irá a peor", bromeó.