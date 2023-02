Sandro Rosell, sobre la cárcel: "He descubierto por qué te dan preservativos y vaselina"

Sandro Rosell ha vuelto a hablar de su paso por la cárcel, en concreto, de los 645 días en los que estuvo ingresado de manera preventiva entre 2017 y 2019, antes de ser absuelto y declarado inocente del delito de presunto blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Algo que ya comentó en 'El Partidazo de COPE', en mayo de 2020, con Juanma Castaño.

Ha sido en 'Viajando con Chester', el programa de la cadena 'Cuatro', donde ha vuelto a recordar su etapa entre rejas en una conversación con Risto Mejide. "Me iban a dar de hostias. Uno por ser catalán, y otro por ser presidente del Barça. Uno me dijo que o le pagaba todo lo que quería o me reventaba. Salieron mis compañeros y y lo frenaron", recordó Rosell.

Al ser preguntado por cómo describiría la cárcel, lo hizo de la siguiente manera. "La cárcel es gris y un poco rancia, pero descubres mucha humanidad, es un contraste constante de emociones, tristezas y hasta de risas. Yo, que soy muy cerebral, no recordaba haber llorado en toda mi vida, y ahí lloré varias veces", contó el exmandatario del Barcelona.

Revivió hasta experiencias ciertamente traumáticas. "Cuando ingresas en prisión te dicen que te dan un paquete de condones y vaselina. Te preguntas... ¿para qué? Y ahí descubres para qué. Hay mucha relación homosexual en la cárcel, incluso de gente que no es homosexual", señaló Rosell.

Incluso, momentos violentos delante de él: "Cuando me fui a Barcelona, me hice muy amigo de un jefe gitano del Barça. Un día, me amenazó un gitano, pero llegó el jefe, le dijo cuatro cosas y se fue. Tuve dos módulos en Madrid, y en el primero incluso vi a uno apuñalarse delante de mí. En esos días te acojonas, aunque en teoría no tienes armas ahí dentro. Fue con un palo astillado que clavó uno a otro porque le debía una Coca Cola".