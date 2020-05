Sandro Rosell: "Hablé con Laporta al salir de la cárcel, estuvo muy bien; le dije que yo no le habría llamado"

El ex presidente del Barça Sandro Rosell sigue reflexionando sobre su paso por la cárcel antes de ser declarado inocente. En una entrevista concedida este jueves a Jordi Basté en RAC1, habló de un gesto que tuvo con él Joan Laporta, y con quien mantuvo una tensa relación en la carrera por la presidencia del club azulgrana: "Hablé con Joan Laporta tras salir de la cárcel. Me llamó y estuvimos hablando mucho rato, y estuvo muy bien. Le dije que, sinceramente, yo no le habría llamado. Le dije que sería muy difícil que volviéramos a tener la relación de antes porque nos habíamos criticado mucho el uno al otro".

Con respecto a la jueza Carmen Lamela, mantiene que no la perdona, pese a que "no la guardo rencor, pero no me gusta la gente que a lo largo de la vida ha hecho llorar a mi madre y eso no lo perdono. Espero que la señora Lamela explique por qué tomó estas decisiones en contra de la ley. Espero que me ayudéis todos, que todos los medios sigan de cerca la querella que le hemos puesto por prevaricación".

Por todo aquello sigue sin creer en la justicia: "Es muy difícil creer en la justicia en global. Dicen que hay una presunción de inocencia y no es verdad. Lo que hay es una presunción de culpabilidad y tú tienes que demostrar la inocencia". Y sigue pensando que hay alguien detrás de aquella operación que terminó con Rosell en la cárcel: "Se me pasan muchísimos nombres por la cabeza de quién puede haber detrás de mi caso. Pero sería una locura decir nombres; no señalaré nadie directamente si no tengo pruebas. La señora Lamela equivoca y/o prevarica en mi contra y a favor de Mediapro, y eso me sorprende. No sé si Jaume Roures está detrás, no lo puedo saber".

Por último, Rosell dejó claro que no tiene intención alguna de volver a luchar por la presidencia del Barça: "No me presentaré a las elecciones ni formaré parte de ninguna candidatura. Descartadísimo".

