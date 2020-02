Rubiales: "Mientras sea presidente no va a haber fútbol los lunes, es malo"

El presidente de la Federación Española de fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que mientras continúe en el cargo "no va a haber fútbol los lunes", porque "es malo", y anunció que en función del fallo judicial volverá a pedir dos horas libres de fútbol profesional para que jueguen el resto de categorías.

Rubiales se expresó así en la tercera reunión informativa con los clubes de Segunda división B y de Tercera división celebrada este jueves en la Ciudad del Fútbol e insistió en "pelear" para que los partidos de competiciones no profesionales tengan "un espacio" propio.

"Mientras sea presidente de la Federación no va a haber fútbol los lunes, es malo. Intentamos tener una franja horaria sin fútbol de Primera y Segunda división. Dentro de poco habrá un fallo del juicio sobre los partidos en lunes y viernes, y en función del fallo volveremos a pedir 2 horas libres de fútbol profesional", afirmó Rubiales.

Según dijo, "nadie puede acusarle de no haber querido hablar" con LaLiga al respecto, cuando el representante de un club le planteó que "hay que acercar posturas".

"Acusarme nadie puede hacerlo de que no he querido hablar, al revés he recibido querellas y han pedido mi inhabilitación. Pero para acercar posturas tienen que querer ambos", respondió.

Rubiales también transmitió un mensaje de seguridad a los asistentes sobre el cobro de las subvenciones que les corresponden tras facilitar los datos abonados correspondientes al programa Impulso 23 y anunciar el lanzamiento de "cantera con valores", de los fondos procedentes de la participación de los clubes españoles en Europa.

"Cualquier disputa no te va afectar en tus subvenciones, a las pruebas me remito. Ayer se dio al botón de las tranferencias y todo el que ha aportado la documentación tiene el dinero", sostuvo Rubiales tras recordar que la RFEF ha aumentado ingresos con la reforma de la Supercopa y la Copa del Rey.

Según dijo, "gracias a la Supercopa llega muchísimo más dinero que va al fútbol no profesional". "Con la Copa hemos conseguido democratizar, ver los campos como los hemos visto ahora y nos hemos sentido mucho más identificados con esta Copa", añadió.

Rubiales insistió en que la RFEF ha "conseguido que la Copa del Rey valga algo ahora", a pesar de que LaLiga respondió que no en las cinco ocasiones en las que le pidió la encomienda para que comercializara los derechos audiovisuales de la competición, que finalmente ha comercializado la RFEF.

"Ahora hay 85 clubes de Segunda B y Tercera y 40 de ellos juegan contra equipos de primera y Segunda. Este formato ha llegado para quedarse y si podemos beneficiarnos más va a ser para los que más lo necesitan. Se nos impidió por la Liga que llegaran 15 millones, cinco veces le pedimos la encomienda y nos dijo que no. Ellos tienen otros criterios", agregó.

También el presidente anunció que ha solicitado al Gobierno una modificación normativa que impida que LaLiga pueda subvencionar una asociación como ProLiga. "Nos parece nocivo y que va en contra en contra de los intereses del fútbol", concluyó.