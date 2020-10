Iga Swiatek da la sorpresa y elimina a Simona Halep

La rumana Simona Halep cayó de forma estrepitosa en octavos de final de Roland Garros ante la polaca Iga Swiatek, 54 del mundo, la única menor de 20 años que quedaba en el cuadro, que venció por tó 6-1 y 6-2 en 1 hora en 7 minutos.

La ganadora de 2018, de 29 años, que llegó a París tras haber ganado el torneo de Roma, había alcanzado los octavos cediendo solo 12 juegos, pero se topó contra la agresividad de la tenista de 19 años, que el año pasado en esta misma ronda de este mismo torneo solo resistió 45 minutos y nada más ganó un juego.

Con esta derrota, Halep rompe una racha de 17 triunfos consecutivos, la mejor de su carrera. Swiatek logra con su clasificación para cuartos su mejor resultado en un Grand Slam, tras haber disputado en el pasado Abierto de Australia los octavos.

Su rival por un puesto en las semifinales saldrá del duelo entre la holandesa Kiki Bertens, quinta cabeza de serie, y la italiana Martina Trevisan, 159 del mundo a sus 26 años, procedente de la fase previa.

