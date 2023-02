Joselu sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda

El delantero del Espanyol Joselu Mato sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, según anunció el club, sin especificar el plazo de recuperación del atacante blanquiazul.



El futbolista es baja desde la previa del partido contra Osasuna en el RCDE Stadium (1-1). El cuerpo técnico confía en recuperar cuanto antes al delantero, pieza clave en el esquema del equipo gracias a sus once goles en LaLiga Santander esta temporada.



Aunque el Espanyol se limitó a especificar que la evolución del jugador marcará su disponibilidad, todo apunta a que el máximo realizador del conjunto blanquiazul no podrá jugar el próximo lunes frente a la Real Sociedad en el feudo catalán.



El club también informó de que el central mexicano César Montes evoluciona positivamente del golpe en la cabeza que sufrió frente a Osasuna. El defensa chocó con el atacante croata Ante Budimir en la disputa de un balón aéreo.



Montes tuvo que retirarse del terreno de juego después de que los servicios médicos del Espanyol le vendaran la cabeza y no pudiera continuar.





