El Real Madrid pasa por encima de la Juve y llega en forma a la Supercopa de Europa

El Real Madrid se dio un festín este sábado en Pasadena (California, EE.UU.) y triunfó por 2-0 contra la Juventus, con goles del francés Karim Benzema y Marco Asensio, en un último amistoso de su pretemporada en tierras estadounidenses que sirvió como inyección de confianza de cara a la Supercopa UEFA del 10 de agosto contra el Eintracht Fráncfort.

Tras la derrota 0-1 contra el Barcelona en el Clásico de Las Vegas y el empate 2-2 contra el América, el Madrid cerró su gira americana con una actuación sólida y un triunfo autoritario, impulsado en la primera mitad por un penalti anotado por Benzema y rubricado en la segunda con una magistral jugada coral culminada por Asensio.

Ancelotti: "A Casemiro, Kroos y Modric les llamo el triángulo de las Bermudas porque desaparece el balón ahí" El técnico se mostró satisfecho con la victoria ante la Juventus y confirmó que afronta con ganas el próximo duelo del Real Madrid: "Estamos con confianza para ganar la Supercopa". 31 jul 2022 - 09:48

El Real Madrid deleitó a los 93.702 espectadores del icónico Rose Bowl, todo un récord para el estadio de Pasadena, al que acudieron miles de aficionados madridistas. Lo hizo con una brillante actuación de equipo, con un Vinicius Junior eléctrico por las bandas y con una defensa que apenas concedió oportunidades.

Ancelotti dejó claro que este amistoso serviría para que los protagonistas de la final de la Liga de Campeones de París calentaran motores de cara a la Supercopa y de hecho el once titular en Pasadena fue el mismo del 1-0 al Liverpool que valió la decimocuarta Copa de Europa madridista.

David Alaba y Éder Militao sacaron del partido al serbio Dusan Vlahovic, Dani Carvajal, recuperado tras una semana de baja, volvió a recorrer la banda con ritmo y el trío del centro del campo formado por Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric dirigió una presión alta junto al tridente ofensivo, Vinicius, Benzema y Fede Valverde.

Dio muestra de un buen estado de forma atlética el Real Madrid, que llevó al límite a la Juventus en fase de salida de balón, recuperando repetidamente el esférico en zona ofensiva y creando peligros constante en la portería de Mattia Perin.

La agresividad madridista en todas las zonas del campo provocó varios errores de la Juventus y el castigo llegó en el 19, cuando Vlahovic falló un pase atrás y favoreció el contragolpe de Vinicius, quien fue derribado en el área por Danilo cuando iba a liberar el disparo. El árbitro no dudó en señalar el penalti y Benzema cruzó su remate con la derecha para celebrar su segunda diana en esta pretemporada, tras la que firmó ante el América.

La chispa de Vinicius, que deleitó a los aficionados con jugadas de gran clase, la clase y la calma de Benzema, Modric y Kroos en la gestión del balón permitieron al Madrid disfrutar en Pasadena frente a una Juventus en el que el argentino Ángel Di María se quedó solo y en el que los únicos peligros llegaron a balón parado.

El Real Madrid, que jugó con una camiseta especial dibujada en colaboración con el Juventus y Adidas para enviar un mensaje a favor de la inclusividad, no dejó de pisar el acelerador y rozó el segundo gol con un zurdazo curvado desde fuera del área de Benzema que Mattia Perin envió a córner. Fue entonces cuando Ancelotti revolucionó su once, al dar paso a Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Jesús Vallejo, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Eden Hazard, Marco Asensio y a Rodrygo Goes.





Mezcló las cartas Ancelotti, pero no cambió el resultado. El Real Madrid siguió deleitando con su juego coral y el premio llegó en el 69, cuando Asensio firmó el 2-0 a placer al culminar una magnífica jugada. Asensio cerró de tacón una pared con Hazard, quien liberó a Vallejo por la izquierda para que este metiera el centro raso que el propio Asensio remató. Fue la diana que tumbó definitivamente a la Juve y que sentenció el partido a favor de un Real Madrid que ya piensa en Helsinki y en el Eintracht.

FICHA DEL PARTIDO

2 - Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Valverde y Benzema. También jugaron Rudiger, Lucas, Nacho, Vallejo, Tchouameni, Camavinga, Ceballos, Hazard, Asensio, Rodrygo.

0 - Juventus: Perin; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Fagioli, Zakaria, Locatelli; Di María, Kean y Vlahovic. También jugaron Cuadrado, Rovella, Aké, Gatti, Pellegrini, Pinsoglio, Soulé, Rugani, Cudrig, Barbieri, Da Graca.

Goles: 1-0, m.19: Benzema (penalti); 2-0, m.69: Asensio.

Árbitro: Michael Radchuck (EE.UU.). Mostró cartulina amarilla a Asensio (m.83), del Real Madrid.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Rose Bowl de Pasadena (California, EE.UU.) ante 93.702 espectadores, récord del estadio.