El Real Madrid niega que Courtois sufra ansiedad: "está mal del estómago, y punto"

Este jueves, OK Diario publicaba un artículo en el que se aseguraba que Thibaut Courtois sufre un ataque de ansiedad y por eso no pudo jugar la segunda parte del encuentro de Champions League ante el Brujas.

Sin embargo, fuentes del Real Madrid confirmaron a El Partidazo de COPE que el portero belga no sufre más que un problema estomacal.

Courtois sigue sin entrenarse y es duda para el partido frente al Granada El portero belga continúa con los problemas estomacales y se entrenó en el interior de las instalaciones de Valdebebas. 03 oct 2019 - 16:44

Juanma Castaño leyó un mensaje que aclaraba que Courtois no sufre de ansiedad. Su autor es alguien que conoce muy de cerca la situación: "Si nos referimos al aspecto anímico, a un tipo al que le han llovido ratas en la portería, no me parece que le destroce la desazón del público. Él es consciente de que el equipo no pasa por un buen momento y lo relativiza. Sabe que escampará. Entiendo que la prensa esté deseando titular que Courtois no quiere jugar en el Bernabéu o que el miedo escénico le va a echar para atrás. Lo comprendo, pero no es así. Vende menos, pero no es así. Todos los jugadores han estado charlando sobre los goles y concluyen que no fueron por su culpa. Él es el primer autocrítico pero no desde luego con los goles de ayer (en alusión a los goles encajados en la primera parte). La realidad es más sencilla: está mal del estómago, y punto. Otra cosa es que, como a todo hijo de vecino, le fastidia que le piten. Según esto, todos los jugadores del Real Madrid habrían sido diagnosticados de ansiedad, que es algo muy serio".

Este viernes, el diario Marca publica en portada unas declaraciones de Courtois, y un titular claro: "Si quieres ser portero del Real Madrid tienes que aceptar esta presión".