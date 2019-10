El Real Madrid suma su primer punto ante el Brujas tras ir perdiendo 0-2

EL ANÁLISIS DEL PARTIDO DE NUESTROS COMENTARISTAS

Poli Rincón: "Un entrenador tiene que tener una mínina idea del equipo al que se enfrenta".

Tomás Guasch: "El Madrid ha salvado los muebles, pero ahora mismo está más fuera de la Champions".

Fernando Morientes: "Al Madrid le condena la primera parte. La lesión del portero le ha privado de jugar con dos delanteros".

Los mejores del partido para Manolo Lama son Emmanuel Bonaventure, por su doblete, y Karim Benzema.

90'+5. ¡Varane remata fuera! Finaliza el partido. El Real Madrid suma su primer punto en la fase de grupos de la Champions League.

90'+4. Córner a favor del Real Madrid. El árbitro dio medio minuto más por el cambio del Brujas.

90'+3. Tercer cambio en el Brujas: entra Schrijvers, sale Tau.

90'+2. El Real Madrid insiste en el campo contrario. El Brujas despejó un balón muerto en su área.

90'. Se añadirán cuatro minutos. Paco González: "El drama defensivo del Madrid en la primera parte, le quita al Madrid dos puntos... ¡Y gracias porque podía haberle quitado los tres!".

89'. ¡Error de Deli que aprovecha Benzema, dispara y el balón se va a córner!

87'. Segundo cambio en el Brujas. Se retira Openda y entra Dion Cools.

85'. ¡¡Gol del Real Madrid!! Kroos saca la falta cometida por Vormer y Casemiro salta en el área y remata de cabeza. ¡El Real Madrid empata el partido!

84'. Vormer ve la segunda tarjeta amarilla y se va expulsado. Entra por detrás a Vinicius, y le mete los tacos al tobillo de apoyo.

78'. Amarilla para Ruud Vormer, que levantó mucho la pierna y golpeó a Hazard con los tacos en el hombro.

77'. Buen centro de Vinicius desde el costado derecho que no encuentra rematador.

77'. Amarilla para Openda por un empujón claro a Modric.

74'. El Brujas levanta un poco la línea de presión para incomodar al Real Madrid. Paco González: "El Madrid, cuando tiene el día raro atrás, tiene muchas dificultades para sacar el balón".

70'. Primer cambio en el Brujas: se va el bigoleador Bonaventure y entra Lois Openda. Fernando Evangelio: "Es otro mediapunta muy rápido".

69'. Amarilla para Mignolet, el portero del Brujas, por perder el tiempo.

67'. Tercer y último cambio en el Real Madrid: se va, entre pitos, Lucas Vázquez y entra Vinicius.

63'. Bronca entre Casemiro y Bonaventure. Se iba el delantero, le empuja Casemiro y se lleva una patada involuntaria a media altura. El árbitro les separa.

62'. ¡Lucas Vázquez chuta, fuera! Lucas cambia los pitos por aplausos. Poli Rincón: "Este equipo (Brujas) no sabe defender tanto tiempo".

58'. La imagen del VAR es clara. El lateral zurdo del equipo belga rompe el fuera de juego.

56'. ¡¡El VAR da el gol!! El Real Madrid recorta distancias y se pone 1-2.

55'. Gol anulado a Sergio Ramos por fuera de juego. El central remató muy justo, pero lo revisa el VAR...

55'. Disparo a puerta entre los tres palos de Casemiro, despeje a saque de esquina.

54'. ¡Paradón de Areola! Vaya roto de Buenaventure a Varane, que terminó poniendo a prueba al portero francés del Real Madrid.

53'. Miguel Ángel Díaz informa: Courtois está en el vestuario mareado y con molestias estomacales.

48'. Buenas dos jugadas consecutivas en ataque, con dos detalles de Benzema. El público anima.

19.58h: Doble cambio en el Real Madrid. Se retira Courtois -con parte de la grada pitando según lo anuncian en megafonía- y entra Areola, entre aplausos. También se queda en el vestuario Marcelo y entra Nacho.

Morientes: "Para mí, el cambio es Marcelo. No sé hacia dónde irá el partido. Imagino que el Brujas vaya a seguir el mismo camino".

Guasch: "Estoy echando de menos a Fede Valverde. Pero creo que esto es remontable, el equipo está llegando".

Manolo Lama: "Si Casillas era el santo, Courtois es el ángel caído, le está pasando de todo". Areola está calentando. Courtois parece haberse retirado con molestias. Además, Benzema tiene dolor en una muñeca.

45+1'. Final de la primera parte. Pitada del Bernabéu en la retirada del equipo a vestuarios.

45+1'. ¡Jugadón de Benzema sobre la línea de fondo! El balón acaba despejado.

45'. ¡Otro disparo claro de Kroos! Morientes: "El Madrid las tiene, pero no las mete".

40'. La afición canta "Échale, huevos". Paco González: "La sensación es la del día del Ajax". Poli Rincón: "Roban, y en dos pases están en nuestro área. La jugada se repite una y otra vez".

39'. Gol del Brujas. Regalo de Modric en campo propio que propicia el robo de Buenaventure y que, incluso tropezándose ante Courtois, bate al portero por alto. Gana el Brujas 0-2.

34'. ¡Disparo de Tau que obliga a Courtois a estirarse bajo palos!

28'. ¡¡Qué mano de Mignolet!! Paradón a un remate de Varane, tras cuarto saque de esquina a favor del Real Madrid.

25'. Vuelve a acercarse el Brujas al área madridista, con cierto peligro por banda derecha... Guasch: "Ya dije que el equipo este no es una mona".

24'. ¡Disparo fuera de Toni Kroos desde fuera del área! Aprovechó un rechace y su disparo se fue a saque de esquina.

21'. ¡Modric fuera! Buena jugada de ataque por la derecha, centro de Carvajal al interior del área que remató el croata sin fortuna.

19'. Error de Varane en la banda derecha que acaba con una falta. El estado defensivo, a debate. Manolo Lama: "Hoy el Madrid tiene que jugar el rol que no jugó en Sevilla ni en el Wanda. Hoy tienes que atacar." Guasch: "Y no está Bale en el banquillo, los que tienen que marcar no están ni en el banquillo".

15'. Modric cae en el área, tras posible carga de Clinton Mata. No hay falta.

11' Antes del gol, Miguel Ángel Díaz decía "Zidane se levanta para que la defensa se vaya para adelante". Paco González: "El Madrid no sabe defender para adelante. Carvajal ha regalado el sitio, Ramos ha tirado mal el fuera de juego... Mejor que lo tiren hacia atrás".

10'. El VAR da por válido el gol del Brujas. Marcó Bonaventure a pase de Tau. ¡Se adelanta el Brujas en el Bernabéu!

9'. ¡Gol anulado por fuera de juego al Brujas! Lo revisa el VAR...

5'. Primer saque de esquina a favor del Real Madrid, tras un buen arranque del equipo de Zidane. El remate de Benzema se va fuera.

18.52h: Se confirma un cambio en el once del Brujas tras el calentamiento. Juega Sobol en lugar de Ricca.

El equipo de Tiempo de Juego, en la cabina de retransmisión de COPE en el Santiago Bernabéu:

Once del Real Madrid:

Once del Brujas: