Quique Setién, a Juanma Castaño: “El Barça no me ha indemnizado ni me ha ofrecido nada”

Después de que el cuerpo técnico del ex entrenador del Barcelona llegase este viernes a un acuerdo con el club para rescindir su relación contractual, más de tres meses después de ser destituidos de sus cargos, ahora es Setién el que arremete contra la directiva blaugrana, en unas declaraciones exclusivas a Juanma Castaño.

"El Barça no me ha indemnizado, ni me ha ofrecido nada. Ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado", aseguró Setién a Juanma Castaño, tres meses después de que él y su cuerpo técnico fuesen destituidos de sus cargos en el Barça, el pasado 16 de agosto de este año tras la derrota por 2-8 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El ex presidente Josep Maria Bartomeu fichó entonces a Ronald Koeman como entrenador.

Además, Quique Setién destaca que “la demanda contra el club se presentó hace más de un mes, antes de terminar el plazo", una demanda puesta por incumplimiento del contrato, es decir, de la indemnización. Setién no está conforme con las cifras que el Barcelona le ha proporcionado porque considera que no se ajustan a las acordadas.

En este tiempo, su segundo en el Barça Eder Sarabia también habló de la situación del club culé. "Es evidente que el club atraviesa un momentopreocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y, la cual, afecta directamente al rendimiento deportivo. Siempre crees que desde dentro puedes ser capaz de ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestro parte, nos ha resultado imposible", finalizó.

Los ayudantes de Setién en el Barcelona, Eder Sarabia, Fran Soto y Jon Pascua, sí que han alcanzado un acuerdo con la entidad culé. Los tres, no obstante, constaban en nómina hasta el 6 de noviembre.