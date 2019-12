Quique Dacosta, en Tiempo de Juego: "Mi sentimiento futbolístico lo tengo muy instaurado con la Selección"

El ganador de tres Estrellas Michelín, Quique Dacosta, atendió este domingo a Tiempo de Juego con motivo del estreno de su particular serie en Amazon Prime el próximo martes 17 de diciembre: 'Una Vida, Una Cena'.

Por ella, pasarán rostros conocidos como Inma Cuesta, Najwa Nimri, Garbiñe Muguruza, Alejandro Sanz, José María Manzanares o Andrés Velencoso: "Es gente interesante que me ha servido de inspiración por sus dramas, sus éxitos y sus retos, a lo que se han enfrentado. Garbiñe, por ejemplo, fue número uno del mundo y se enfrentó a una lesión; José Mari (Manzanares), a la pérdida de su padre, la falta de la madre de Alejandro Sanz... De todo eso, con todo el cariño del mundo, he hecho platos, y lo he hecho a mi pantone de color, que son mis sabores", explicó.

Dacosta atendió la llamada antes de ir con su hijo Hugo a Mestalla a ver el Valencia - Real Madrid. Y aunque, por proximidad, tiene simpatía por el Levante, reconoció que "este año he ido muy hacia el Sevilla, y creo que porque me cae muy bien Julen Lopetegui".

Preguntado por su equipo favorito, reconoció ser "diciendo la verdad, de la Selección Española. El sentimiento futbolístico lo tengo instaurado con la Selección. La verdad es que mi padre-abuelo era muy, muy del Madrid. Y mi padre era muy, muy del Barça".

Ofreció a Tiempo de Juego sus instalaciones para hacer "vuestra comida de empresa el próximo año... Pero cocináis vosotros", propuso el chef.

Pese a su prestigio internacional como cocinero, reconoce que es feliz "con un plato de lentejas o unas alcachofas a la plancha. La cocina que hemos hecho en Denia ha ido enfocada a la cocina creativa, y estoy orgulloso de formar parte de esta familia que lidera la cultura gastronómica en el mundo", afirmó.