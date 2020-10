Everton y Liverpool firman tablas en el derbi de Merseyside

El Liverpool continúa aumentando la maldición del Everton, en un derbi de Merseyside que lleva más de diez años sin ganarlo, empatando este sábado a domicilio (2-2) y perdiendo además al defensa holandés Virgil Van Dijk por lesión. Mané y Keane hicieron los dos primeros goles del encuentro, y llegó el segundo tanto visitante después de un centro de Jordan Henderson, que lo despejó mal Yerry Mina y Salah lo engatilló a la red.

It ends level in the derby.#EVELIV