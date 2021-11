Piqué, sobre la mano en Villarreal: "Se comenta que en el partido del Madrid hubo otro penalti más claro"

Gerard Piqué explicó este lunes con naturalidad una de las jugadas más polémicas de la 15ª jornada de LaLiga Santander: un balón que le toca en la mano dentro del área, durante el Villarreal - Barcelona, y que el equipo arbitral no dio por penalti.

"Se comenta que en el partido del Madrid hubo otro más claro", ironizó para después dar su visión de la jugada: "El tema de las manos, como cada año cambian el criterio, no se sabe. Me toca en la mano pero la tengo pegada en el cuerpo, no hay intención. Para mí, no es penalti. Luego cada cual puede opinar lo que quiera", aclaró en el programa 'El Hormiguero', de Antena 3.

Piqué también echó la vista atrás, recordando al gran ausente esta temporada en el Barcelona: con Leo Messi, hoy futbolista del PSG: "El día que Messi dijo que se iba fue muy duro porque compartí. Compartí vestuario con él desde los 13 años, así que para mí, Leo es casi como un hermano. Fue muy duro tanto a nivel deportivo como personal. Este año no han empezado del todo bien porque se nos ha ido el mejor de la historia".

¿Futuro presidente del Barça? "Hay días..."

Gerard Piqué, durante su entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero', de Antena 3





Su faceta empresarial, su peso dentro del club y su amor por el Barcelona, la posibilidad de que sea candidato a la presidencia del Barça sigue en el horizonte. Pero Piqué se mostró dubitativo: "Hay días que pienso que sí y días que no. Tienes que tener una implicación muy grande... Es un sacrificio y un esfuerzo brutal. Para empezar, necesitas un aval de 150 millones de euros, además no hay remuneración, y que hay un sacrificio personal de críticas cuando las cosas no van bien… Si lo miras fríamente, no tiene sentido", reflexionó, para después dar el otro punto de vista.

"Luego, lo que impilica el Barça para mí, que es el club que me lo ha dado todo, seguro que lo voy a ayudar como pueda", finalizó.

El test de las hormigas: ¿Hubo oferta del PSG?

En un test rápido al que le sometieron las hormigas del programa, no dejó ninguna pregunta por responder.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Trancas y Barrancas consiguen la máxima sinceridad de @3gerardpique con su test más comprometido #PiquéEHpic.twitter.com/IdGCmwfbL4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 30, 2021

Gerard Piqué soltó un rotundo "no" cuando se le preguntó si había recibido una oferta del PSG, valoró a Vinicius con una nota de "9 sobre 10", y reconoció que sería imposible que fichase por el Real Madrid: "Me quiero morir antes que llegar al Real Madrid".

También dijo que tenía el teléfono de Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco, "si no ha cambiado de número. Hace años, por un tema personal, me escribió algún mensaje, pero hace años que no hablamos".

Y recordó algo que ya ha tratado en anteriores etapas: "Pongo a la misma altura la primera Champions que gané con el Barça y el primer Mundial que ganamos con España".