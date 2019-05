Pichi Alonso, en Esports COPE: "Dudar de Valverde no tiene sentido"

El ex jugador del FC Barcelona Ángel 'Pichi' Alonso ha analizado en Esports COPE la histórica eliminación del club de la Champions y ha defendido el trabajo de Ernesto Valverde: “Los números de Valverde son buenísimos. Ernesto es un gran profesional y ha triunfado en todos los equipos que ha estado. Poner en duda su capacidad como entrenador no tiene sentido. Pero los puristas esperan cualquier tropiezo para echárselo en cara”.

Sobre el futuro de Valverde, Pichi Alonso no tiene claro qué pueda pasar. “Confío en Valverde porque sus números son muy buenos. Lo que pasa es que está en una situación personal muy complicada y tampoco me extrañaría que intentase llegar a un acuerdo con el club y decidiese dar un paso al lado, si cree que es mejor para el equipo. De la misma manera que si tiene la fuerza necesaria para seguir, también se debe aceptar”.

Pichi, conocedor del club, explica cuál es el problema según su opinión, “el problema es que el Real Madrid ha ganado cuatro de las últimas cinco Champions y es tu eterno rival. El Barça, con el mejor jugador de todos los tiempos, no gana las Champions que debería”. Pichi destaca también las dificultades del entorno culé. “A cualquier entrenador que venga siempre se le compara con el fútbol de la época de Guardiola y eso hace daño”. Para el técnico de Castellón, aquel fútbol no se puede repetir “necesitas que haya un Xavi y un Iniesta y que Messi o Busquets tengan siete años menos. Eso es irrepetible. Yo creo que el entrenador que venga debe adaptarse a las características de los futbolistas que tiene”. Pichi pone un ejemplo “el fútbol está evolucionando. Francia ganó el Mundial con Kante, Pogba y Matuidi en el centro del campo. El libro de estilo del Barça se ha de regenerar. El Barça no tiene los jugadores para jugar como antes”.

Pichi Alonso hace un análisis de los problemas futbolísticos del Barça y no cree que tenga los jugadores para repetir el fútbol de Guardiola. “Arthur está a años luz de Xavi o de Iniesta. El equipo tiene dos jugadores que no defienden nada, los dos de arriba. Si estaban bien los de arriba, ganas los partidos, pero si no estaban inspirados, te meten tres o cuatro. Pasó con el PSG y con la Juve, no es nuevo. El Barça en ataque estático sólo tiene gol cuando aparece Messi. No hay ningún desborde por bandas, sólo las llegadas de Jordi Alba. Si juegas 3-4-3, los dos extremos han de crear mucho desequilibrio”.

Pichi Alonso considera que “la del martes es una de las grandes debacles de la historia del Barça”, aunque para él fue peor la final de Sevilla contra el Steaua. De la misma manera, no se explica el cuarto gol que encajó el equipo en Anfield. “Llevo miles de partidos y no he visto nunca una situación como esa”.

El exdelantero intenta explicar lo que pudo pasar, desde su experiencia con el Espanyol en Leverkusen. “Te entra el miedo en el cuerpo, te bloqueas mentalmente y eres incapaz de ver lo que está sucediendo. La diferencia es que un equipo está muy convencido de lo que hace y el otro equipo no”. Destaca que el factor psicológico fue importante: “el partido de ida hizo mucho daño. Los jugadores son personas humanas. Los del Barça pensaron en el Wanda y los del Liverpool sólo pensaban en Anfield. El Barça debió pensar lo que se iba a encontrar y preparar recursos para solucionarlo”.