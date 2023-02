Pérez Lima, en COPE: "Negreira te llamaba para decirte si subías o bajabas, mi trato con él fue profesional"

Manuel Pérez Lima, árbitro de Primera y Segunda entre 2000 y 2009, ha pasado por Deportes COPE para analizar lo sucedido con el 'caso Negreira' y hablar de su vinculación y relación con el exvicepresidente del CTA. Acaba realizando un alegato para pedir que no se meta a todos en el mismo saco y no se dude del colectivo arbitral por culpa de los 'corruptos'.

¿Te sorprendió la noticia del ‘caso Negreira’?

A todos nos sorprendió la noticia. Estaba en casa, me mandaron la noticia y la verdad es que te sorprende mucho.

¿Cuál era tu trato con Enríquez Negreira?

Profesional, fueron muchos años desde la Segunda B hasta que ascendí a Primera y la relación fue totalmente profesional. En todas las concentraciones se hablaba, pero siempre todo relacionado con el arbitraje. Por eso, la sorpresa es mayúscula porque nunca sospechas nada de eso ni piensas en nada de eso.

¿Nunca notaste en las conversaciones que tuviste con él que te pedía que trataras mejor a unos y peor a otros?

No, nunca viví eso y mira que son muchos años como árbitro y nunca tuve esa sensación. Será que soy muy tonto, pero nunca me enteré de nada de eso y nunca se habló de nada de eso.

¿El hijo de Enríquez Negreira te dio alguna charla o en tu época no estaba trabajando de mental coach?

Me gusta mucho la tranquilidad y desde Tercera División, que teníamos que desplazarnos para hacer de árbitro asistente en Primera, lo primero que le dije a mis compañeros es que no quería ver a nadie. Cada vez que tenía un partido de Primera, Segunda o internacional yo siempre iba con mi equipo arbitral, alquilaba mi coche y nunca permitía ni que compañeros árbitros vinieran a verme. Ya había otros días para quedar con ellos. Yo llegaba al aeropuerto, alquilaba mi coche, de ahí iba al hotel y me olvidaba totalmente de todo el mundo. Quería esa tranquilidad, me gusta esa tranquilidad, soy una persona que se concentraba mucho en los partidos y lo vivía de esa manera. Nunca tuve la suerte o la desgracia de que alguien me fuera a buscar, sea Negreira u otro. No permitía que nadie fuera a buscarme.





¿Llegaste a conocer al hijo de Negreira?

Si, lo llegué a conocer. Tuvo una presentación con nosotros en Santander en una de las concentraciones, pero como otro más. Teníamos mucha gente que iba: otras veces iban entrenadores o presidentes de Primera a darnos charlas. No tuve más trato, más que nada por eso, porque desde mi punto de vista creo que lo que tiene que hacer todo el mundo es separar trabajo y amistad y nunca mezclo las dos cosas.

Hablando con varios árbitros no han asegurado que no les ha escandaliza lo que ha salido. ¿Tu percepción es la misma?

No. Yo si tengo algo contigo te lo digo o si creo que hay algo injusto te lo digo. No ando diciendo una cosa y después haciendo otra. Mi percepción de este hombre, por lo que yo notaba, es que te decía que apretaras más en la forma física, tienes que hacer esto, por derribar siempre es bueno sacar tarjeta… cualquier cosa que tenía que corregirme me lo decía. Después te daba la noticia buena de que subías de categoría o te daba la mala de que bajabas de categoría.

¿Él te decía personalmente si subías o bajabas de categoría?

El CTA tiene una persona designada para ese tema. Cuando tu subes de categoría te llaman y te lo dicen. La persona encargada de eso era Enríquez Negreira. Me imagino que lo único que hacía era ver las listas y llamar. Cuando te reunías te sentabas con él, pero también estaba Franco Martínez. Había diferentes árbitros en esa habitación cuando te reunías con ellos, pero de ahí a pensar ‘pajaritos preñados’ o pensar que puede haber algo raro, ya me contarás…

¿Por qué no querías que te recogieran en ningún sitio?

Porque yo soy así. Yo ahora me dedicó a dar conferencias y cuando tengo que ir a dar una voy con mi coche y no quiero hablar con nadie. No me reúno con la persona que me contrata. Soy así y en los partidos me han dicho que soy demasiado frío. ¡Qué le voy a hacer!

¿Entiendes que la gente piense mal del arbitraje con estas informaciones?

Lo que tienen que hacer es investigar y hacer que estas cosas no sucedan. Y si suceden aquellos que han metido la mano y aquellos que han hechos las cosas de manera incorrecta paguen. Yo me tiré 25 años como árbitro y te retiras con una mano delante y otra detrás: No tienes derecho a paro, no tienes derecho a nada y tienes que buscarte la vida. Señores la persona que haya metido la mano, que pague. Aquellas personas que sean corruptas, que paguen. Pero ojo, que la persona esa sea corrupta no quiere decir que el colectivo sea corrupto, no quiere decir que los árbitros sean corruptos, no quiere decir que los directivos que están sean corruptos, no quiere decir que el fútbol sea corrupto. No. Esa persona es corrupto y las personas que sean corruptas tienen que pagar por ello para que el resto, que viven de este deporte e intenten hacer las cosas bien, no estén metidos en el mismo saco.