Paula Dapena, en El Partidazo de COPE: “Me reafirmo de haberlo hecho y lo repetiría”

Paula Dapena protagonizó una de las imágenes virales del fin de semana. El domingo durante un amistoso de fútbol femenino disputado en la Ciudad Deportiva de Abegondo entre el Deportivo de La Coruña y el Viajes Interrías FF, la jugadora visitante de 24 años se negó a guardar el protocolario minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona.

Cuando antes del pitido inicial las futbolistas se colocaron para rendir homenaje a ‘El Pelusa’, ella se sentó en el suelo de espaldas al resto como protesta. Luego justificó su acción asegurando en Pontevedra Viva que "hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador, violador y pedófilo".

Este lunes ha visitado El Partidazo de COPE para hablar de su polémico gesto. “Me reafirmo de haberlo hecho, y lo repetiría una y mil veces más. No sabía nadie que iba a hacerlo, lo dije por encima, pero ya está. Sentarme en el suelo fue lo que me salió y mis compañeras no se lo esperaban”, explicó.

Paula Dapena, la jugadora que se negó a homenajear a Maradona, en



"No me ofenden los homenajes que le han hecho. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. A mí no me molesta"



"Mis padres están muy orgullosos por la valentía del gesto"

Además, destacó la gran cantidad de amenazas que ha recibió por su gesto. “A ninguna de mis compañeras le ha parecido mal y tengo su apoyo. Me están defendiendo por redes sociales de las amenazas que estoy recibiendo. Algunas como voy a encontrar tu dirección y te partiré las piernas, voy a mandar a tres negros a que te violen, amenazas de muerte…”, señaló.

Prosigue asegurando que “la persona es la persona tanto fuera como dentro del campo y no se puede separar”. “Para mí un deportista debe tener unos valores y unos principios. No me han ofendido los homenajes, cada uno tiene su libertad de expresión”, indicó.

Por último, se refirió a los motivos que le llevaron a realizar este acto y añadió que “la droga no es una excusa”. “Los motivos fueron las imágenes de Maradona pegando a su ex mujer, fotos de Maradona con menores desnudas, a parte del tema de la droga, no creo que eso defienda los todos actos que ha tenido”, finalizó.