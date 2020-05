Pantic, sobre Radomir Antic: "Era mucho más que una amistad"

El exjugador serbio del Atlético de Madrid, Milinko Pantic, ha estado en las últimas horas en el medio A la contra y ha recordado la figura de Radomir Antic, reciéntemente fallecido y que fue tan importante para su llegada club rojiblanco:

"Han sido días muy duros. Son cosas de la familia, por eso nosotros le hemos cuidado mucho, hemos intentado que no salieran muchas cosas en prensa de su enfermedad y hemos pensado hasta el último momento que se iba a salvar" y añade "fue un golpe muy duro tanto para mi familia como para mí. Nosotros éramos parte de su familia, era mucho más que una amistad. Tengo mucho contacto con su mujer y con sus hijos. Ha sido una pérdida terrible también para el fútbol, porque se ha ido uno que sabía mucho".

Durante la entrevista, también ha hablado de la final de la Copa del Rey que ganó el jugador en las filas colchoneras: "Debido a esta cuarentena hemos visto por primera vez en mi vida este partido por televisión. Lo hemos visto en familia, los cuatro juntos y te digo que sufrí igual, macho, sudando en casa mientras lo veía. A mí generalmente no me gusta verme en la televisión, tampoco en mi época de jugador. Fíjate, después de veintitantos años y nunca lo había visto, soy así".

Por último, Pantic señala que la clave de aquel doblete del Atlético fue precisamente Radomir Antic: "Él fue el que juntó a todos esos jugadores que no tenían mucho nombre. Él nos dio mucha confianza y nos transmitía mucha alegría. A partir de ahí surgió todo lo demás. Lo que ocurre es que no era un equipo muy bien valorado, no tenía una gran estrella. Era un equipo humilde".