Paco González reacciona a la noticia del Barça: "Es un mal día para los que creemos en la honestidad arbitral"

El director de Tiempo de Juego, Paco González, comentó la noticia de este miércoles sobre la investigación de la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, por unos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona entre 2016 y 2018.

Paco González cree que "hoy es un mal día para los que creemos en la honestidad arbitral y la pureza de la competición". También cree que no va a pasar nada con todo esto porque la RFEF ya ha dicho que esto pasó antes de que llegara Luis Rubiales y fue con Victoriano Sánchez Arminio y otro equipo directivo totalmente distinto. El director de Tiempo de Juego cree que no solo debe ponerse a disposición de la Justicia, sino que debe investigar lo ocurrido como se ha hecho en Italia y llamar al que era presidente, Sánchez Arminio. Para él, el problema es que ahora no lo va a demostrar nadie y la Federación no va a hacer nada.

El Barça reconoce los pagos

Mediante un comunicado, el FC Barcelona informa de que el club catalán "contrató en el pasado" los servicios de un consultor técnico externo, el cual suministraba en formato vídeo "informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaria técnica" de la entidad azulgrana.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, durante una rueda de prensa.EFE





"Adicionalmente, la relación con el mismo proveedor externo se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional con el objeto de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial, una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales", asegura en un comunicado.

La reacción de Laporta

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, reaccionó a esta noticia y afirmó que "no es casualidad" que en momentos como los actuales "en los que el Barcelona va bien" aparezcan informaciones como las publicadas este miércoles sobre la investigación por parte de la Fiscalía de Barcelona de unos pagos realizados por la entidad azulgrana a una empresa de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).