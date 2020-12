Paco Alcácer, baja para el Villarreal por una rotura fibrilar

El delantero español del Villarreal Paco Alcácer está pendiente de evolución para su próximo partido después de sufrir una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda, durante el encuentro del domingo ante el Elche en la jornada 12 de LaLiga Santander.

"Tras las pruebas realizadas, se confirma que Paco Alcácer sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el partido de ayer frente al Elche CF", dice este lunes el 'submarino' en un comunicado oficial. El internacional español ya arrastraba molestias las últimas semanas.

El club amarillo no da un tiempo de baja ya que explica que "estará supeditado a la evolución del futbolista". Una baja sensible cada partido que no pueda estar un Alcácer que ejerce junto a Gerard Moreno la mejor dupla ofensiva del equipo de Unai Emery.