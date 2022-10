Oblak entrena por primera vez con sus compañeros después de lo ocurrido en San Mamés

Buenas noticias para el Atlético de Madrid ya que el guardameta esloveno Jan Oblak se ha entrenado con el resto de sus compañeros, por primera vez tras la conmoción por el golpe en la cabeza y el traumatismo en el hombro derecho sufridos en el duelo del pasado sábado ante el Athletic, según ha informado Antonio Ruiz.

Por tanto, si el técnico argentino Diego Pablo Simeone lo considera oportuno, Oblak podría entrar en la lista de cara al partido de este domingo ante el Betis.

Son baja segura, en cambio, tanto Koke Resurrección como Marcos Llorente y Thomas Lemar, por sendas lesiones musculares los dos primeros y por una fuerte elongación el tercero.

Oblak participó este viernes en la entrega de coches de 'Hynduai', patrocinador del Atlético de Madrid, en el estadio Cívitas Metropolitano y ya confirmó que cada vez se encontraba mejor: "Estoy cada día mejor, del partido no me acuerdo mucho (a raíz del golpe sufrido en el minuto 53 en un salto con Álex Berenguer y que provocó su cambio en el 69, sustituido por Ivo Grbic). Ahora me siento bastante bien. Todavía no me siento perfecto, pero estoy haciendo todo con el cuerpo médico y los recuperadores para estar con el equipo. Espero que mañana ya podremos".

