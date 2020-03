Míchel en El Partidazo de COPE: "Me siento muy mal cuando veo que hay 15.000 sanitarios infectados en España"

Hablamos con Míchel, entrenador del Pumas de México, en El Partidazo de COPE. Michel nos contó cómo se está viviendo ahí la crisis por el coronavirus: "Aquí la Liga se paró el día 16. Han dicho que hasta el 30 de abril no se podrá volver a intentar volver a los entrenamientos. No se han cerrado los centros comerciales, veo a la gente comiendo tacos por la calle sin protección, los restaurantes pueden abrir… no tienen conciencia de lo que puede pasar. Aquí somos cuatro veces más de habitantes que en España y muchos no tienen seguro médico ni público ni privado. Aquí no se sabe ni cuánta gente puede haber infectada ni cuántos muertos hay".

Sobre una posible vuelta a España, el entrenador reconoce que ahora no puede: "No tendría muchas opciones de volver a España, todavía me queda trabajo. Quedan siete jornadas y no sabemos qué pasará. No tenemos ninguna estimación sobre el fútbol".

Míchel sigue día a día lo que está ocurriendo en España y criticó la forma de actuar del Gobierno: "Estoy preocupado por mi madre porque tiene 90 años y está en una residencia en Madrid. Te preocupa cuando hay cambios de rumbo en el Gobierno y ves que hay 15.000 sanitarios infectados a los que no les han protegido. Hay incapacidad y falta de humildad por reconocer errores. Nadie esperaba esto en el mundo pero para esto se hacen gobernantes, para buscar soluciones".

El entrenador español también habló sobre los ajustes económicos que ha habido en su club: "Nos han quitado el 80% del sueldo a los que más cobramos para que los fisioterapeutas, jardineros y demás personal sigan cobrando el 100%".