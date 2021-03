Almeida: “Florentino me dijo que era la primera vez que Hernández Hernández no rectificaba su decisión”

Hablamos en El Partidazo de COPE con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, sobre el derbi del domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El alcalde, atlético reconocido, comentó la polémica por la mano de Felipe no pitada por Hernández Hernández: “Lo vi al lado de Florentino, con deportividad. No nos pusimos de acuerdo con la mano; Florentino decía que era penalti y me sacó inmediatamante la estadística de que era la primera vez de once en que Hernandez no había rectificado el criterio del VAR”. Para Almeida, esa acción no es penalti por la involuntariedad de Felipe: “Para mí no es penalti. No hay ninguna voluntariedad y salta haciendo el mínimo movimiento para coger impulso. No niego que se han pitado penaltis similares, pero Felipe no ve venir el balón. ¿Gol seguro de Casemiro? Juanma, confías tú mucho en las cualidades rematadoras de Casemiro. Tampoco diría que es el mejor rematador del mundo y esa pelota era difícil...”.

Tras el empate, ha habido numerosas quejas por el penalti no pitado pero Almeida no cree que sean justificadas: “Digo lo mismo que dijo Mourinho de Guardiola cuando se quejó de un fuera de juego que no era: no entiendo que se quejen hasta cuando acierta el árbitro. ¿El tweet del Atleti? Es que nosotros nunca tenemos el viento a favor. El árbitro acertó. Eso es mano involuntaria”.

Sobre el empate final tras el gol de Benzema en los minutos finales, que igualaba el tanto de Luis Suárez en la primera parte, Almeida cree que “tal y como se desarrolló el partido, el empate no es bueno. En el tramo final el Madrid fue muy intenso y nos encerró pero nosotros impusimos el juego y tuvimos ocasiones para el 2-0. El empate será bueno o malo según lo que pase en el partido ante el Athletic el miércoles”.

Los atléticos se quejaron de los cambios que hizo Simeone, que quitó en la segunda parte a Carrasco y Lemar siendo los mejores jugadores del partido: “El cambio de Carrasco lo entendí pero Lemar estaba haciendo un gran partido y me extrañó por el cambio, no acabé de entenderlo”.

En el derbi Joao Félix volvió a ser suplente: “Me recuerda a las dos primeras temporadas del Kun con Aguirre; Joao Félix está para jugar en cualquier equipo pero las decisiones del 'Cholo' hay que verlas con el carácter global y si este es su criterio, lo acepto”.

Para el alcalde de Madrid, el rival del Atleti en LaLiga es el Real Madrid, aunque los blancos ahora sean terceros: “El rival siempre es el Madrid. Como decía Luis Aragonés, el Barça es el que mejor juega; el Atleti, el que mejor contraataca; y el Madrid, el que gana”.

Antes del partido, la afición del Atlético de Madrid recibió al equipo con pancartas y bengalas, sin mantener la distancia social obligada por la pandemia y Almeida dejó claro que está en contra de este recibimiento: “A mí tampoco me gustó el recibimiento que se hizo al equipo. Hay muchas ganas de fútbol, pero todavía hay que tener mucha precaución. Escenas con tanta gente y sin mascarillas no es la imagen que hay que dar”.

Sobre la elección de Joan Laporta como nuevo presidente del Barcelona, el alcalde dijo que “Laporta me cae bien. Construyó una máquina de ganar, primero con Rijkaard y luego supo reiventarse con la marcha de Etoo y Ronaldinho”.

Martínez-Almeida fue la semana pasada el protagonista de 'El Hormiguero', el programa de Antena 3, donde fue entrevistado por Pablo Motos y tuvo una de las mejores audiencias: “Recibí casi los mismos mensajes el día que salí en 'El Hormiguero' que cuando gané las elecciones. Recibí cientos y cientos de mensajes, incluso de varios adversarios políticos diciendo que había estado muy bien. Es importante que la gente vea que somos personas normales y que nos lo podemos pasar bien”.