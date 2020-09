Mourinho, sobre Bale: "No he hablado con Zidane, pero creo que estará contento con su salida"

José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, confía en que Gareth Bale, cedido al club londinense durante una temporada por el Real Madrid, se quede más tiempo cuando llegue el final de curso.

"Si a todo el mundo le parece bien, estará perfecto. No he hablado con (Zinedine) Zidane (entrenador del Real Madrid), pero creo que está contento con que se haya ido y nosotros estamos contentos de que haya venido. Así que, esperemos que a final de temporada se pueda quedar", dijo el técnico en rueda de prensa.

"Él sabe que es un jugador que me gusta mucho, pero también sabe que el mejor es el que juega. No va a jugar porque sea Gareth Bale, jugará porque demostrará que lo merece", añadió.

Además, Mourinho quiso zanjar uno de los rumores del verano en Inglatera y expresó su deseo de que Dele Alli se quede en el club de Londres. "Creo que se quedará. Puedo decir que estoy convencido de que así será", afirmó Mourinho sobre el media punta inglés.

