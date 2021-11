'Monchi', sobre la jugada entre Alaba y Ocampos: "No es subjetivo, es penalti, pero no es nuevo"

Ramón Rodríguez "Monchi", director deportivo del Sevilla, se mostró crítico con un, a su parecer, “penalti claro” del austriaco David Alaba sobre el argentino Lucas Ocampos en la primera mitad y aseguró que esto “no es nuevo”.

“Ni yo ni cualquiera que lo vea tiene dudas. No tengo que decirlo yo porque soy parte interesada, cualquiera que lo vea… hay contacto, una zancadilla y es penalti. Un penalti muy claro. No voy a entrar en más discusiones”, dijo en Movistar + tras el partido.

“No me voy cabreado por la jugada, no es nuevo. Me voy con pena porque hemos hecho muy buen partido y hemos sido superiores al Real Madrid, pero la justicia no es cuestión de mérito muchas veces”, añadió.

“No estamos teniendo mucha fortuna con las decisiones del VAR, nos pasó en Mallorca y contra el Alavés, pero se irá equilibrando”, completó.

“No es mi visión, es la de cualquier persona que es objetiva. No es subjetivo. Es penalti”, culminó sobre la jugada.

Un Monchi que ponderó el trabajo de su equipo a pesar de la derrota: “Hemos anulado al Madrid. Defendiendo bajo, corriendo detrás del balón… estaban muy superados. En los últimos 15 minutos nos ha faltado un poco de fuerza. Lo justo hubiese sido una victoria del Sevilla o, mínimo, un empate”, analizó.

.@leonsfdo: "Creo que hemos sido superiores al @realmadrid prácticamente todo el partido. En el primer tiempos es muy injusto que nos fuéramos 1-1"





