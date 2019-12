Sigue en directo la última hora de el Clásico

13:30 | Tsunami Democrátic ha publicado los puntos de concentración de los manifestantes en la convocatoria prevista para las 16:00 horas en los aledaños del estadio azulgrana.

13:00 | Ante lo excepcional de las medidas de seguridad tomadas para evitar cualquier incidente durante el partido y que este pueda desarrollarse con normalidad los Mossos a través de su cuenta de Twitter han querido lanzar una serie de recomendaciones para todos aquellos aficionados que acudan esta tarde al Camp Nou.

12:45 | La expedición del Real Madrid ya descansa en el Hotel Sofía tras llegar con normalidad y sin ningún tipo de problemas. También se encuentra ya concentrado en el mismo lugar el Barcelona cuyo desplazamiento se ha producido sin incidentes y que está alojado en la planta 12. La seguridad es tal que ningún aficionado puede acercarse a menos de 200 metros del Hotel Sofía.

12:00 | El Real Madrid ya está en Barcelona tras aterrizar a las 11:35 en el aeropuerto de El Prat con el presidente Florentino Pérez a la cabeza. El equipo se ha trasladado en un autobús, que no era el oficial, al Hotel Sofía donde permanecerá hospedado en la novena planta hasta su salida a las 17:45 horas hacía el Camp Nou.

Allí, coincidirán con el Barcelona cuyos jugadores estaban convocados a las 12:00 en la Ciudad Deportiva para dirigirse también hacia el punto de encuentro de ambos equipos. Los Mossos han habilitado un cordon de seguridad para la llegada sin problemas de los conjuntos.

Mientras, Tsunami Democrátic lanza un nuevo mensaje a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter basado en cuatro puntos:

1. "Un día más demostraremos que #LaForçaDeLaGent es imparable. A partir de las 16:00 al Camp Nou".

2. "A las 20:00 todos podrán ver el partido y el mensaje: 'Spain, sit and talk' llegará a todo el mundo".

3. "Recomendaciones: Como en cualquier partido lleva radio, agua y bocadillo".

4. "Las acciones de hoy, como todas las de Tsunami Democràtic se enmarcan en la más estricta no-violencia".

5. "El Tsunami es como el agua. Se adapta a todas las ideas, acepta el reto de La Vanguardia y anima a todos a llevar una pelota hinchable".

11:15 | Tsunami Democràtic pide a sus seguidores que vayan al Camp Nou con pelotas hinchables negras como forma de protesta y se posiciona ya en los aledaños del estadio azulgrana.

11:00 | Los Mossos d'Esquadra han iniciado ya el dispositivo para garantizar la seguridad en el entorno del Camp Nou, donde se jugará el Clásico y donde también está prevista una convocatoria de Tsunami Democràtic bajo el lema 'Derechos, libertad, autodeterminación' a las 16:00 horas.

Pasadas las 9.00 horas de la mañana, la policía catalana ha realizado un briefing para la jornada, y posteriormente ha empezado a trabajar con la unidad canina. En total, unos 1.000 Mossos d'Esquadra y 2.000 efectivos de seguridad privada del FC Barcelona se desplegarán en los alrededores del campo de fútbol barcelonés, además de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, y el Ministerio del Interior ha desplazado efectivos antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Los árbitros ya están en el Hotel Sofía. La Policía cree que no habrá ningún problema en los 600 metros de trayecto que separan el lugar del Camp Nou, según ha contado Juan Antonio Alcalá.

10:30 | A esta hora está prevista la salida de la expedición del Real Madrid desde el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, que aterrizará en la Ciudad Condal a las 11:30. Desde El-Prat pondrán rumbo al Hotel Sofía, donde también estarán concentrados el F.C. Barcelona y los árbitros del partido.

Las circunstancias especiales que rodean el encuentro harán que todas las partes acudan juntos al partido con varias horas de antelación para evitar cualquier problema en las calles de Barcelona y facilitar el despliegue de seguridad. Según ha contado Juan Antonio Alcalá, está previsto que la comitiva del Real Madrid ponga rumbo al Camp Nou a las 17:45 horas, cinco minutos después a las 17:50 partirá la azulgrana y a las 17:55 Hernández Hernández y el resto de árbitros del Clásico.

10:00 | Todo preparado en el Camp Nou donde a partir de las 20:00 horas se va a jugar el Clásico. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán sobre el césped en un partido que debería haberse disputado el pasado 26 de octubre y que finalmente lo hará 53 días después entre excepcionales medidas de seguridad.

La amenaza de protestas, que aún continúa, obligó entonces a aplazar el partido y sigue preocupando a ambos conjuntos, a LaLiga y a la RFEF. Hay que recordar que Tsunami Democratic ha llamado a la movilización en los alrededores del Camp Nou y durante el encuentro dentro del estadio. La plataforma llegó a pedir que se luciera el lema “Spain sit and talk”.

