Un clásico en alerta: el Barça - Madrid se blinda ante la amenaza de la violencia independentista

Por una vez las cuestiones deportivas quedan al margen en la previa del partido de los partidos, el clásico entre Barça y Real Madrid, el encuentro que bate todos los récords con una audiencia potencial mundial de 650 millones de espectadores en 180 países, vive pendiente de una protesta social que ha cambiado el paso a todos los actores.



El partido ya ha vivido un cambio de fecha -se debía jugar el 26 de octubre- después de los incidentes registrados en Barcelona tras conocerse la sentencia del juicio del procés y la convocatoria de una acción reivindicativa por parte de la plataforma Tsunami Democràtic.



Pero casi dos meses después el escenario prácticamente es el mismo. Tsunami ha convocado a la ciudadanía a una concentración en cuatro puntos cercanos al Camp Nou a partir de las 16:00 horas y el dispositivo de seguridad, ya de por si complejo, ha aumentado en dificultad. Tanto, que ambos equipos y los árbitros compartirán hotel -a unos 600 metros del Camp Nou- y saldrán escoltados hasta el estadio unas dos horas antes del inicio del choque.

El partido movilizará 3.000 efectivos preparados para evitar cualquier incidente. Un millar de ellos serán agentes de los Mossos d'Esquadra y unos 2.000 pertenecen a la seguridad privada del club. Según el Departamento de Interior de la Generalitat, el número de policías movilizados es algo superior al de otros Barça-Real Madrid

El FC Barcelona confía en que el tsunami que se producirá antes y durante el clásico que se disputará este miércoles en el Camp Nou no tenga daños colaterales para sus intereses. Las intenciones de los promotores de la protesta es visualizar el conflicto existente entre Cataluña y España en el escenario más grande posible, un público potencial de 650 millones de espectadores, aunque siempre han insistido que su objetivo no es "ni bloquear ni suspender" el clásico. Su meta se basa en que el mensaje "Spain, sit and talk" (España, siéntate y habla) sea visible.



En lo deportivo, los dos equipos se juegan el liderato, andan empatados a puntos, y aunque el fútbol de ninguno de los dos tiene la continuidad deseable, Barcelona y Real Madrid están dispuestos a sacar adelante el partido para empezar a crecer a partir de una victoria.



Ernesto Valverde no debería tener muchas dudas en su alineación. Con todos los futbolistas disponibles, la única variación estribaría en la alineación de Sergi Roberto como lateral o como mediocampista. En el primero de los casos, la alineación sería la que la mayoría de los seguidores culés tienen en la cabeza; en el segundo, Semedo sería el lateral diestro e Iván Rakitic quien se quedaría fuera del once, pero esta última opción parece más complicada.



Y es que el croata, que ha pasado desapercibido en el inicio de curso por su suplencia, ha ido ganando peso a medida que los partidos de los azulgranas eran más complicados y ha jugado todos los últimos. La defensa, con Jordi Alba ya recuperado, la completarían Sergi Roberto y la pareja de centrales titular: Gerard Piqué y Clément Lenglet.



En la media, Busquets, pese a que no está en su mejor momento, será el mediocentro por delante de Rakitic y del holandés Frenkie de Jong, que disputará su primer clásico con la camiseta del Barça. También será el estreno para Antoine Griezmann, que acompañará a Luis Suárez y a Leo Messi. El argentino, que con 26 goles es el jugador que más tantos ha anotado en la historia de los clásico, y disputará su clásico número 42, uno menos que Sergio Ramos, que seguirá aumentando su cuenta.



Es el gran líder de un Real Madrid que añora a su nueva estrella, Eden Hazard, la gran ausencia del clásico. Cubrir su baja es la única duda por despejar para un Zinedine Zidane que llega feliz al Camp Nou, a punto de cumplir dos meses sin perder y con una mejoría en su equipo, que juega con más personalidad y exhibe mejor fútbol.



En la que sería su enésima resurrección, el galés Gareth Bale parte como favorito a la vacante en ataque por la que pelea con los brasileños Rodrygo y Vinicius. Ganaría enteros su presencia si Zidane modifica, como se espera, su sistema para regresar a los cuatro centrocampistas y el galés jugando como segunda punta por detrás del referente goleador Karim Benzema, que llega a la cita empatado a goles con Messi, un hecho que demuestra su evolución.



Zidane solventará el problema que tenía en el lateral izquierdo con el regreso del francés Ferland Mendy tras sanción. También vuelve descansado el brasileño Casemiro, con quien no arriesgó en Mestalla por estar apercibido de sanción, tan indiscutible como Fede Valverde y Toni Kroos en un centro del campo poblado donde estará una de las claves del partido. El Real Madrid apuesta por el músculo y la calidad para enganchar con el ataque la pondrían Isco o Modric.



Nunca perdió Zidane en el Camp Nou en sus cuatro partidos dirigidos, lo que le permitió igualar un récord de Miguel Muñoz que superará en caso de no caer derrotado. Se convertiría en el primer entrenador de la historia del Real Madrid que rinde cinco visitas al eterno enemigo sin perder una sola.



Será el clásico número 242. Hasta ahora el Barcelona ha ganado 96, el Real Madrid 95 y 51 partidos finalizaron en empate. Los azulgrana suman 397 goles y el Real Madrid 402. Números igualados del gran clásico del fútbol español que en esta edición llega marcado por lo que ocurre fuera del terreno de juego.