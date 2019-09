Messi sí votó a Cristiano para el premio The Best; Cristiano 'pasó' de Messi

Leo Messi ha ganado por primera vez el premio 'The Best' de la FIFA. La elección depende de jugadores, seleccionadores, prensa y aficionados, al 25% de cuota cada uno de los cuatro grupos.

¿A quiénes han votado Messi, Cristiano Ronaldo y Van Dijk?

Messi: Mané (5p), Cristiano Ronaldo (3p) y De Jong (1p)

Cristiano Ronaldo: De Light (5p), De Jong (3p) y Mbappé (1p)

Van Dijk: Messi (5p), Salah (3p) y Mané (1p)

Consulta todas las votaciones completas al premio The Best 2019 de la FIFA

Sergio Ramos, como capitán de la Selección Española tampoco votó a Messi. Ramos votó a Hazard, Cristiano Ronaldo y Salah.

El seleccionador español Robert Moreno votó con 5 puntos a Messi, 3 a Hazard y 1 a De Jong.

