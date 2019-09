Leo Messi, ganador del premio 'The Best' al mejor jugador de la temporada

El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, ganó este lunes en Milán el premio FIFA "The Best" a mejor jugador de la última temporada, tras conquistar la Liga española y marcar 51 goles en 50 partidos. Messi triunfó por delante del portugués Cristiano Ronaldo, del Juventus, y del defensa holandés Virgil Van Dijk, del Liverpool, en una gana celebrada en el histórico teatro La Scala de Milán. El argentino recibió el primer premio "The Best" de su carrera de manos del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y sucedió al croata del Real Madrid Luka Modric, que había ganado en 2018.

�� Mejor Jugadora de la FIFA 2019



�� Megan Rapinoe #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/NLHuvWST6t — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 23, 2019

El español Sergio Ramos, el brasileño Marcelo Viera, el belga Eden Hazard y el croata Luka Modric, jugadores del Real Madrid, y el argentino Lionel Messi y el holandés Frenkie De Jong, del Barcelona, forman parte del once ideal de la FIFA, elegido este lunes en el Teatro La Scala de Milán.

El mejor equipo del año se completa con el meta brasileño Alisson Becker (Liverpool), los zagueros holandeses Matthijs De Ligt (Ajax) y Virgil Van Dijk (Liverpool), el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) y el francés Kylian Mbappé (París Saint Germain). La Liga española vuelve a dominar en el once ideal de la FIFA, después de tener a cinco jugadores en el mejor equipo de 2018 y a siete en el de 2017, en ambos casos con el Real Madrid entonces campeón de Europa como protagonista.

El único ausente en la gala de la FIFA de este lunes fue Cristiano, que sufrió una lesión de abductores y que no podrá competir este martes en el partido del Juventus contra el Brescia. El once ideal de la FIFA lo componen Alisson; Ramos, Van Dijk, De Ligt, Marcelo; Modric, De Jong, Hazard; Cristiano, Messi, Mbappé.

El brasileño Alisson Becker, portero del Liverpool, fue premiado este lunes en Milán con el FIFA "The Best" a mejor guardameta de la última temporada, tras conquistar la sexta Liga de Campeones de la historia del conjunto inglés. Alisson, de 27 años, triunfó por delante de su compatriota Ederson Moraes, del Manchester City, y del alemán Marc-André Ter Stegen, del Barcelona, y recogió el premio en el histórico Teatro La Scala de Milán, considerado por muchos la mejor Ópera del mundo. Tras alcanzar la semifinal de la Liga de Campeones en 2018 con el Roma, Alisson fichó por el Liverpool a cambio de 62 millones de euros y fue uno de los jugadores más decisivos del equipo "Red" en la gran campaña europea del curso pasado, que culminó con la victoria en la final de Madrid contra el Tottenham. El brasileño fue decisivo con una tremenda parada al polaco Arkadiusz Milik en el tiempo añadido de la última jornada de la fase de grupos contra el Nápoles, al negarle un gol que eliminaría al Liverpool de la competición

El alemán Jurgen Klopp, técnico que conquistó la Liga de Campeones el pasado junio con el Liverpool, ganó este lunes el premio "The Best" al mejor entrenador de la última temporada, en la gala de la FIFA en el Teatro La Scala de Milán. Klopp triunfó por delante del español Pep Guardiola, técnico del Manchester City campeón de Inglaterra, y del argentino Mauricio Pochettino, que llevó al Tottenham Hotspur a la final de la Liga de Campeones. "Gracias a mi fantástico club, el Liveprool. Gracias a los dueños del club, que me dieron un gran equipo. Estoy orgulloso de estar al mando de estos jugadores", afirmó Klopp al recibir el premio en la Scala de Milán. El técnico alemán ganó la Liga de Campeones tras una sobresaliente temporada, en la que su equipo fue capaz de remontar un 0-3 en la ida de las semifinales contra el Barcelona gracias a un contundente 4-0 en Anfield.

La estadounidense Jill Ellis recibió este lunes el premio "The Best" a la mejor entrenadora del año, al hacer historia con la selección norteamericana, campeona del mundo el pasado julio en Francia. Ellis, única entrenadora capaz de ganar dos títulos mundiales, en 2015 y 2019, triunfó por delante de Phil Neville, técnico de Inglaterra, y de la holandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de su país. El equipo estadounidense, liderado por Alex Morgan y Megan Rapinoe, se coronó en la final contra Holanda y, tras ese nuevo éxito, Ellis anunció su retirada. "Quiero congratularme con Phil (Neville) y con Sarina (Wiegman) por hacer este trabajo tan complicado. Me gustaría agradecer a mis jugadoras fantásticas, son las mejores. Como técnicos sabemos que sin el talento y dedicación de nuestras jugadores no podríamos ganar estos títulos", afirmó la entrenadora estadounidense al recoger el premio de las manos del portugués José Mourinho.

La holandesa Sari Van Veenendaal, del Atlético Madrid y finalista en el Mundial de Francia 2019, ganó este lunes el premio FIFA "The Best" a la mejor guardameta de la última temporada. Van Veenendaal triunfó por delante de la chilena del París Saint Germain Christiana Endler y de la sueca Hedvig Lindahl (Chelsea/Wolfsburgo). La jugadora holandesa, que ganó la liga inglesa con el Arsenal antes de fichar por el Atlético Madrid, fue elegida mejor guardameta del último Mundial, en el que su equipo cayó ante Estados Unidos en la final. En su discurso, Van Veenendaal mostró su agradecimiento a todas sus compañeras de la selección 'orange' y destacó que este premio es mérito del trabajo de un grupo unido.

El húngaro Daniel Szori, delantero del Ferencvaros, fue galardonado este lunes con el premio Puskas de la FIFA al mejor gol de la pasada temporada, en la ceremonia de los galardones "The Best" organizada en el histórico Teatro La Scala de Milán.

Szori, de 18 años, anotó un golazo de chilena en el último minuto del partido contra el Debreceni, segundos después de saltar al campo y de hacer su debut con el conjunto de Budapest.

El delantero húngaro triunfó por delante del argentino Lionel Messi, que optaba a este premio con su diana de vaselina marcada el Real Betis el pasado marzo en el estadio Benito Villamarín, y del colombiano Juan Guillermo Quintero, finalista gracias a su golazo de falta directa desde 35 metros con el River Plate contra el Racing Avellaneda.

Szori recibió el premio de manos del exjugador ghanés del Chelsea y del Real Madrid, entre otros, Michael Essien.

La brasileña Silvia Grecco recibió este lunes en el histórico Teatro La Scala de Milán el premio FIFA "The Best" a la mejor aficionada de la última temporada, por describir cada partido del Palmeiras a su hijo ciego. Los votos de los usuarios de la página web de la FIFA decretaron la victoria de Silvia Grecco, que optaba a este premio junto al uruguayo Justo Sánchez y a los seguidores de la selección holandesa en el último Mundial femenino de Francia. El aficionado charrúa, seguidor del Cerro, acude a todos los partidos del acérrimo rival de este, el Rampla, al ser el conjunto de su hijo fallecido en accidente de tráfico cuando regresaba del fútbol.

El técnico argentino del Leeds, Marcelo Bielsa, fue galardonado este lunes en el Teatro La Scala de Milán con el premio "The Best" al Juego Limpio por su gesto en un partido ante el Aston Villa, cuando ordenó a sus jugadores conceder un gol a los rivales tras marcar un tanto con un contrario en el suelo. Era el pasado abril cuando el Leeds, en plena pelea por el ascenso a la Premier League, se adelantó ante el Aston Villa con un gol del polaco Mateusz Klich cuando un rival estaba en el suelo lesionado. Pese a las quejas de sus propios jugadores, que no querían aceptar las peticiones de Bielsa, el técnico argentino ordenó que concedieran el gol del 1-1 al conjunto de Birmingham para volver a empezar desde una situación de igualdad.

El encuentro terminó definitivamente 1-1 y el Leeds perdió finalmente la posibilidad de ascender a la Premier League, algo que lograría el Aston Villa tras superar al Derby County en las eliminatorias de ascenso. Cinco meses después, Bielsa fue premiado junto a su equipo por el gesto de juego limpio en la gran gala de La Scala milanesa. Sin embargo, el argentino no pudo estar presente y envió a un delegado para recoger el premio.