Messi: "La Champions es muy difícil de ganar, no siempre gana el mejor"

El jugador del PSG, el argentino Lionel Messi, ha concedido una entrevista al medio TUDN y ha hablado del principal objetivo del equipo parisino para esta temporada, que como no podía ser de otra manera, es conseguir la Champions League.

"El objetivo todo el mundo lo sabe, que París está con muchas ganas desde mucho tiempo de poder ganar la Champions", apuntó Messi.

Durante esa entrevista, Messi también recordó cómo fue la eliminación del año pasado ante el Real Madrid: "La eliminación del año pasado fue muy dura, por cómo se dio y porque además habíamos hecho dos grandes partidos contra el Madrid y en pequeños detalles se nos fue la eliminación" y añade que la Champions League "es muy difícil de ganar, no siempre gana el mejor".

NEYMAR Y MBAPPÉ

Messi forma un tridente temible junto a Mbappé y a Neymar. El argentino confiesa que está encantado de coincidir de nuevo con Neymar: "Nos conocemos desde mucho tiempo, de memoria, desde Barcelona. Me hubiese gustado poder disfrutar mucho más con él en Barcelona, pero ahora me lo vuelvo a encontrar en París y estamos felices de estar juntos, a mi me encanta estar con él".

El astro argentino también tuvo buenas palabras para el joven francés al que califica como "bestia": "Kylian es un jugador diferente, es una bestia que es muy fuerte, que va al espacio, que es rápido y tiene mucho gol, es muy completo y lleva años demostrándolo, en los próximos años va a estar entre los mejores, seguro".

Neymar, Mbappé y Messi, durante un encuentro de la Ligue 1Cordon Press

