Borja Valero regresa a Florencia tres años después; Emi Martínez refurza la portería del Aston Villa

El centrocampista internacional español Borja Valero ha llegado a un acuerdo para volver al Fiorentina tras pasar tres temporadas en el Inter de Milán.

Borja, nacido en Madrid el 12 de enero de 1985, ya militó en el cuadro viola entre 2012 y 2017, y se convirtió en uno de los artífices del equipo que logró clasificarse para torneos continentales en cuatro ocasiones.

Jugó 212 encuentros y anotó diecisiete tantos, una participación mucho más determinante e importante que en el Inter, donde en estas últimas campañas acumuló cien presencias y cinco tantos. Borja Valero, que lucirá en su camiseta el dorsal 6, busca recuperar la continuidad en un club donde siempre fue muy querido y admirado por su calidad y rendimiento.

Formado en la cantera del Real Madrid, en cuyo primer equipo llegó incluso a debutar, militó a continuación en el Mallorca, el West Bromwich Albion y el Villarreal antes de partir en 2012 hacia Florencia. Llegó a ser internacional en una ocasión, ante Estados Unidos, el 4 de junio de 2011.

El Aston Villa confirmó este miércoles el fichaje de Emiliano Martínez por 21,5 millones de euros, lo que le convierte en el portero argentino más caro de la historia.

El arquero, que llega del Arsenal, ha firmado un contrato de cuatro años hasta 2024 con los Villanos. Martínez llegó al Arsenal en 2010 y desde entonces solo ha jugado 39 partidos con los 'Gunners', 28 de ellos la pasada temporada por la lesión de Bernd Leno.

El guardameta realizó un gran final de temporada con la consecución de la FA Cup contra el Chelsea y puso la guinda al pastel llevándose la Community Shield ante el Liverpool en la tanda de penaltis.

Durante su estancia en el Arsenal, Martínez disfrutó de cesiones al Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading.

"No podría estar más feliz de irme por la puerta grande, con los aficionados del Arsenal apoyándome. Estoy muy agradecido por los 11 años que he pasado en el Arsenal, incluso si en muchos momentos ha sido difícil para mí y he sufrido", dijo Emiliano en su despedida del Arsenal.

Dean Smith: "We watched his performances last season in a trophy-winning side. It is rare to be able to buy a top-class goalkeeper who hasn't yet reached their peak age."