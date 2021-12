Medina Cantalejo, en El Partidazo de COPE: "Admito que la redacción de la norma de las manos es complicada"

El nuevo 'jefe de los árbitros', Luis Medina Cantalejo, hizo su primer acto de presencia en El Partidazo de COPE este martes.

"Ya me dijo Fouto que 'bienvenido a la selva', así que estoy preparado", bromeó al inicio de la entrevista.

El ex colegiado andaluz lleva ya dos semanas en el cargo, "de momento, sin llamadas de presidentes de clubes. Ya llamarán y se les atenderán", afrmó.

Y aunque Medina Cantalejo aparece como Presidente del Comité de Árbitros al cargo en medio de la temporada, y "no se pueden hacer muchas cosas nuevas en mitad de la temporada", asegura que hay cuestiones en el arbitraje que tienen que allanarse: "dentro del trabajo de la gran plantilla de árbitros que hay, existen cuestiones, como los penaltis. Los penaltis tienen que ser penaltis claros, a riesgo de comernos alguno. Y que el VAR actúe cuando haya algo evidente que no se haya visto en el campo. El error forma parte del partido. No podemos decir que todo va de maravilla si luego la concepción de la gente es que no todo está tan bien".

?? Medina Cantalejo, presidente del @CTA_RFEF, en @partidazocope



?? "Los penaltis tienen que ser claros y el VAR debe intervenir solo cuando algo es evidente"



? "No podemos decir que todo va de maravilla, vamos a intentar mejorar"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/DSvtR3lBqR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 14, 2021

Sobre la publicación de las conversaciones del VAR, recordó que "está prohibido el uso de audios del VAR salvo para uso formativo", y tendió la mano a que ex futbolistas o los propios jugadores "nos aconsejen" porque dan otro punto de vista que puede ser interesante para el arbitraje.

Sobre las manos: "La redacción de la norma es complicada"

Una de las cuestiones más interesantes tiene que ver con lo que Medina Cantalejo vaya a realizar con las manos, dados los problemas de interpretación de las mismas: "No se pueden hacer milagros", comenzó, antes de recordar cómo árbitros como él, Díaz Vega o López Nieto aplicaban su criterio en su época: "Podíamos no verla, pero cuando la pitábamos, nadie la discutía. Pero ha habido tanto cambio en la redacción de la norma, que hace dos o tres años pensábamos que iba a ser la solución, pero te pones a leerlo... y ves que queda a la interpretación del arbitro. Admito que es complicado. Es verdad que, salvo alguna muy llamativa, se está haciendo muy bien".