Mbappé: Una rabieta puntual y 'exagerada' por no jugar en la posición que más le gusta

Pedro Morata confirmó este martes en El Partidazo de COPE, tras hablar con el entorno de Kylian Mbappé, que el enfado del futbolista con el París Saint Germain existe, pero que se trata de algo 'exagerado'. Sería una rabieta temporal, puntual, del delantero, mezclada con una historia de celos y una lucha de poder en el seno del club entre Luis Campos y Antero Henrique.

El enfado de Mbappé vendría derivado por tener que jugar de delantero centro, una posición que él no quiere ocupar. Durante las negociaciones para su renovación se le prometió que se iba a firmar un atacante y que podría seguir partiendo desde la banda izquierda como a él le gusta, pero el nueve nunca llegó. Ahora, está viendo como Messi y Neymar, con el que no tiene buena relación y cuya salida habría pedido, están luciendo y él no porque considera que le perjudica jugar como referencia algo que dejó claro en un post en Instagram con el mensaje 'pivotgang'.

Mbappé habría pedido salir del PSG en enero El jugador francés se está cansando de la situación que está viviendo en el PSG, como han mostrado sus últimos mensajes en redes sociales, y habría pedido salir en enero. 11 oct 2022 - 14:45





En medio del lío se encuentra también la guerra de poder entre Luis Campos, al que se dio poder para remodelar la plantilla, y Antero Henrique, el anterior director deportivo y que todavía sigue en el club. A este le encargaron la salida de varios pesos pesados, pero esta solo se produjo en forma de cesiones lo que ha limitado la capacidad económica del PSG para firmar ni a Skriniar, ni a Scamacca ni optar a Lewandowski.

¿Puede salir Mbappé en enero?

De todos modos, la salida que el jugador le habría pedido al club este mes de enero, cuando se habrá el mercado después del Mundial, se antoja casi imposible. Tiene contrato hasta junio de 2024 con opción a ampliarlo una temporada más si él quiere. A ello hay que añadir su elevado salario y la estratosférica prima que el PSG le pagó por renovar su contrato el pasado verano.

En Francia, por otro lado, no existe la figura de la cláusula de rescisión. Si un club quiere firmar a Mbappé debe llegar a un acuerdo con el PSG, que no está dispuesto a venderlo como ya ha dejado claro en otras ocasiones con el propio jugador y con otras de sus estrellas. De hecho, según medios galos la entidad parisina habría pedido 400 millones de euros cuando en julio varios equipos llamaron a su puerta preguntando por la gran estrella francesa.