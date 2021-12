Mbappé, galardonado como jugador del año: "Agradezco a mi club por creer en mí"

El internacional francés Kylian Mbappé fue galardonado como jugador del año en la gala de los Globe Soccer Awards que tuvo lugar en Dubai, donde mostró su ambición por hacer "historia en el fútbol", sin mirar atrás y enfocando nuevos retos con el objetivo de "seguir ganando".

?? Congratulations to Kylian Mbappé on winning the 2021 Globe Soccer award for ?BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR ??@KMbappe@TikTokMENA@dubaisc#Mbappe#TikTok#globesoccerpic.twitter.com/ZZdzJlXAOc