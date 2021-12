Alexia Putellas, el Barça femenino y Txiki Begiristain, premiados en los Globe Soccer

La jugadora española Alexia Putellas ha sido galardonada como la mejor jugadora del año en la gala de los Globe Soccer Awards, en Dubai, donde el Barcelona fue elegido mejor equipo femenino de la temporada y Txiki Begiristain, del Manchester City, el mejor director deportivo; en un evento en el que brillaron Kylian Mbappé y Robert Lewandowski.

