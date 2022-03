Mbappé, a su entorno más cercano: "El miércoles juego seguro"

Kylian Mbappé es el protagonista principal de la eliminatoria entre el Real Madrid y el PSG. El francés, que marcó el gol que ha puesto por delante en la eliminatoria al club parisino, se retiró con molestias del entrenamiento de este lunes tras un pisotón de Gueye. Según informó el propio club, el delantero se va a someter a pruebas médicas el martes por la tardepara saber si podrá estar disponible para el choque del miércoles.

A pesar de la imagen del futbolista cayendo en el entrenamiento, según ha podido saber la Cadena COPE, Kylian Mbappé está convencido de que jugará el miércoles en el Santiago Bernabéu. El francés le ha comentado, de hecho, a su entorno más cercano que con total seguridad, estará ante el Real Madrid. "Juego seguro", es el mensaje que ha escrito el futbolista y al que ha tenido acceso la Cadena COPE.

El PSG ha anunciado este lunes que los resultados de los exámenes médicos realizados al delantero francés Kylian Mbappé, quien se lesionó en el entrenamiento matutino del equipo, son "tranquilizadores", a dos días del partido contra el Real Madrid de octavos de final de la Liga de Campeones.

Mbappe reported as a PSG doubt for second leg against Real Madrid after being fouled by Gueye in training... ??pic.twitter.com/OhWzUjvawY