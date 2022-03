Kylian Mbappé es duda para el partido ante el Real Madrid tras recibir un golpe en el pie

Saltaron las alarmas en el París Saint Germain ya que según han avanzado los medios franceses, la joven estrella gala, y una de las sensaciones de la eliminatoria ante el Real Madrid, Kylian Mbappé se ha tenido que retirar del entrenamiento de este lunes, a dos días del choque, tras recibir un duro golpe en la sesión.

Como también aparece recogido en Le Parisien, recibió un golpe de tal calado que ha tenido que someterse a pruebas para conocer el alcance de la lesión.

Otro medio de referencia francés como es L' Èquipe informa que se ha llegado a pensar que era una fractura en el pie, pero las primeras pruebas descartaron esa lesión.

Lo que está claro, es que a primera hora de la tarde de este lunes, la participación de Mbappé en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles está en seria duda.

