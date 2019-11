La madre de Cristiano cree que la FIFA es "una mafia" que discrimina al jugador por ser "de Madeira"

A un mes de que se entregue en París el Balón de Oro, la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, se ha pronunciado al respecto acusando a la FIFA por no entregarle más reconocimientos individuales.

De la FIFA depende el premio 'The Best', que se separó del que organiza France Football, y en el que Cristiano Ronaldo ha sido dos veces ganador. Messi, de hecho, lo ha conquistado por primera vez en su última edición de 2019.

En cualquier caso, Dolores Aveiro, se ha 'despachado' contra el máximo organismo del fútbol mundial calificando a la FIFA como "una mafia". En declaraciones en Portugal, la madre del futbolista ha dicho que "existe mafia, es la palabra indicada para llamarlo". Y lo atribuye a cuestiones de origen: "Si él fuese español o inglés, no harían lo que hicieron. Pero como es portugués y de Madeira pasa esto".

Sobre si será o no el próximo campeón del Balón de Oro, asegura que "no sé si lo va a recibir o no, pero creo que lo merece, si analizamos lo que hizo durante la temporada."