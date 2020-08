Los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona valoran la salida de Leo Messi

Tres precandidatos a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, Emili Rousaud y Toni Freixa, han visitado El Partidazo de COPE para dar su opinión sobre la salida de Leo Messi de la entidad blaugrana, así como las razones que lleven al astro argentino a tomar esta decisión y si aún hay tiempo para arreglar la situación.

VÍCTOR FONT: “La única opción para que Messi se quede es que la directiva dimita”

Víctor Font aseguró no creerse la situación que está viviendo el FC Barcelona, pero tiene claro que la única solución posible es “que la junta directiva dimita”. “No me lo puedo creer. Me consta que la decisión es firme. Pero bueno, si hay alguna opción de que se quede es que la junta directiva dimita. Es la única posibilidad”, destaca Font.

“Esto no es un tema de opinión de Messi. Los hechos nos han demostrado a todos que esto es así, que esta directiva no vale. El 8-2 de Lisboa debía haber sido definitivo. Para proteger sus intereses han querido alargar y no convocar elecciones, y esto lleva a Leo (Messi) a no querer perder otro año”, explica, a la vez que pide que “se trate a Messi como se merece”.

“Trataría a Messi como se merece, como el mejor jugador de la historia. Un jugador que semana tras semana durante años nos ha dado todo y más. Nos ha hecho ganar Champions, un sextete, tripletes. Si él decide salir habrá que facilitarle la salida. Los contratos deben ser flexibles. El club debe ser consecuente”, añade.

Sin embargo, a pesar de que cree que se debe facilitar su salida, ni quiere imaginarse a Pep Guardiola y Messi juntos de nuevo. “No quiero imaginarme a Pep y Messi en otro club. Dos barcelonistas de pro que quieren al club como nadie, trabajando con la competencia, es la mejor muestra de la debacle a la que esta directiva nos ha llevado”, indica.

Por último, se refirió a la posible moción de censura contra la directiva encabezada por Bartomeu. “Hay un grupo de socios que quiere llevar a cabo una moción. Nosotros decimos que dada la situación del club nosotros apoyaríamos la iniciativa de la moción de censura. Hay que tener la cabeza fría. Si se impulsa una moción debe ser de forma coordinada”, finaliza.

EMILI ROUSAUD: “Yo estaba seguro de que la junta no dimitiría”

Por su parte, Emili Rousaud, ex miembro de la directiva de Bartomeu, asegura que “la junta directiva es la culpable de la marcha de Messi”. “Leo ha escrito las páginas más brillantes de nuestra historia. Todo el barcelonismo está compungido y triste. Puedo entender los motivos. Hay una carencia de en la junta deportiva. Sin coherencia, dilapidando mucho dinero, sin acierto en los fichajes. No hemos conseguido armar un equipo a su alrededor que nos alcanzara a ganar al Champions”, explica.

También destaca que la forma en la que se ha tratado a ciertos jugadores ha desencadenado esta decisión. “Las formas en el trato a determinados jugadores como Suárez, no ha sido un trato adecuado. Tengo la esperanza de que esto pueda reconducirse. Si fuera el caso presentar la dimisión de esta junta directiva”, añade.

Explica que Bartomeu “no piensa dimitir”. “Yo he sido compañero de junta de Bartomeu, por discrepancias a la hora de manejar el club. Yo estaba seguro de que la junta no dimitiría. El mejor jugador de la historia del club se marcha, no sé lo que va a ahcer Bartomeu en esta tesitura. Una historia tan bonita con Leo llegando con 13 años, me dolería mucho que se acabara con un burofax. Este escenario de marcha todavía puede cambiar. Bartomeu debe sentarse con Leo”, finaliza.

TONI FREIXA: “Los contratos están para cumplirse”

“Cuando dije que no se iba era consciente de que tiene unos contratos que hay que cumplir. Era imposible que se pagase los 700 millones. Lo que era impensable es que enviase un burofax pretendiendo irse”, indica Toni Freixa ante el anuncio de salida de Leo Messi.

Declara que ha tenido oportunidad de ver tanto el contrato de Messi como el burofax. “He tenido la posibilidad de ver el contrato y el burofax de Messi. Estoy tranquilo porque los intereses del club están recogidos en el contrato. Su cláusula espiro el 10 de junio. Una cláusula contractual no admite una réplica”, destaca.

No duda en colocarse del lado del club, y añadir que la actitud de Messi “no es la correcta”. “El problema no es tanto jurídico como emocional. Yo soy del Barça, no de Messi. Un pulso a Bartomeu, creo que Messi se equivoca, además Bartomeu termina su mandato en marzo. No acabo de entender que se pretende con todo esto. Vamos a pretender que un jugador diga que se va él, sino se va la directiva. Los contratos están para cumplirse”, explica.

Por último, asegura que la situación le “ha decepcionado”. “Una gestión deportiva errática y el resultado del otro día nos llevan a esto. A los culés nos gusta que el club sea respetado, pero había que buscar una forma mejor de irse. El club debe exigir que se cumplan las condiciones contractuales. Porque el Barcelona nunca ha faltado al pago con Messi”, finaliza.